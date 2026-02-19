Innlent

Fleiri telja Banda­ríkin and­stæðing en banda­mann

Kjartan Kjartansson skrifar
J. D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, í óvinsælli heimsókn til Grænlands í fyrra. Hann ferðaðist þangað í óþökk grænlenskra og danskra stjórnvalda. Ásælni Bandaríkjastjórnar í Grænlandi virðist hafa fengið dönsku þjóðina upp á móti Bandaríkjunum. Íslendingar eru einnig tortryggnir í garð Bandaríkjanna, þó ekki í sama mæli og Danir um þessar mundir.
Rúmlega fjörutíu prósent svarenda í skoðanakönnun segjast telja Bandaríkin andstæðing Íslands en tæpur þriðjungur að þau séu bandamaður. Fjórðungur svarenda segist ekki vita svarið.

Skoðanakönnunin sem Maskína gerði er byggð á samskonar könnun sem var gerð í Danmörku nýlega. Þar hefur almenningsálit snúist gegn Bandaríkjunum í kjölfar stöðugra ógnana bandarísku ríkisstjórnarinnar í garð Grænlands. Sextíu prósent danskra svarenda sögðust telja Bandaríkin andstæðing en aðeins sautján prósent bandamann.

Niðurstöður Maskínu voru ekki eins afgerandi en þó voru marktækt fleiri sem lýstu Bandaríkjunum sem mótherja en samherja eins og staðan er um þessar mundir. Könnunin var gerð dagana 6. til 12. febrúar.

Konur voru mun líklegri en karlar til þess að líta Bandaríkin neikvæðum augum. Tæpur helmingur þeirra lýsti Bandaríkjunum sem andstæðingi en innan við þriðjungur karla. Rúm 46 prósent karla töldu Bandaríkin bandamann Íslands en aðeins sautján prósent kvenna.

Yngra fólk var líka líklegra til þess að telja Bandaríkin andstæðing en eldri aldurshópar.

Skautun eftir stjórnmálaskoðunum

Kjósendur Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins skáru sig afgerandi úr í afstöðunni til Bandaríkjanna. Aðeins hjá þessum tveimur flokkum sagðist meirihluti líta á Bandaríkin sem bandamann.

Innan við ellefu prósent miðflokksmanna lýstu Bandaríkjunum sem andstæðingi en tæp 69 prósent sem bandamanni. Tæp 58 prósent sjálfstæðismanna sögðust telja Bandaríkin bandamann en rúm 23 prósent andstæðing.

Meirihluti kjósenda stjórnarflokkanna þriggja sögðust líta á Bandaríkin sem andstæðing, þar af 57 prósent samfylkingarfólks. Um fimmtungur samfylkingarfólks taldi Bandaríkin bandamann en um fjórðungu kjósenda Viðreisnar og Flokks fólksins.

Fleira framsóknarflokks taldi Bandaríkin andstæðing en bandamann, 36 prósent gegn 33 prósentum.

Mesta andstaðan við Bandaríkin mældist hjá kjósendum Sósíalistaflokksins en 93 prósent þeirra sögðust líta á landið sem andstæðing og aðeins rúm fjögur prósent sem bandamann. Rúm 75 prósent pírata litu Bandaríkin sömu neikvæðu augum og um 53 prósent stuðningsmanna Vinstri grænna.

