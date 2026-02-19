Fleiri telja Bandaríkin andstæðing en bandamann Kjartan Kjartansson skrifar 19. febrúar 2026 10:27 J. D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, í óvinsælli heimsókn til Grænlands í fyrra. Hann ferðaðist þangað í óþökk grænlenskra og danskra stjórnvalda. Ásælni Bandaríkjastjórnar í Grænlandi virðist hafa fengið dönsku þjóðina upp á móti Bandaríkjunum. Íslendingar eru einnig tortryggnir í garð Bandaríkjanna, þó ekki í sama mæli og Danir um þessar mundir. AP/Jim Watson Rúmlega fjörutíu prósent svarenda í skoðanakönnun segjast telja Bandaríkin andstæðing Íslands en tæpur þriðjungur að þau séu bandamaður. Fjórðungur svarenda segist ekki vita svarið. Skoðanakönnunin sem Maskína gerði er byggð á samskonar könnun sem var gerð í Danmörku nýlega. Þar hefur almenningsálit snúist gegn Bandaríkjunum í kjölfar stöðugra ógnana bandarísku ríkisstjórnarinnar í garð Grænlands. Sextíu prósent danskra svarenda sögðust telja Bandaríkin andstæðing en aðeins sautján prósent bandamann. Niðurstöður Maskínu voru ekki eins afgerandi en þó voru marktækt fleiri sem lýstu Bandaríkjunum sem mótherja en samherja eins og staðan er um þessar mundir. Könnunin var gerð dagana 6. til 12. febrúar. Konur voru mun líklegri en karlar til þess að líta Bandaríkin neikvæðum augum. Tæpur helmingur þeirra lýsti Bandaríkjunum sem andstæðingi en innan við þriðjungur karla. Rúm 46 prósent karla töldu Bandaríkin bandamann Íslands en aðeins sautján prósent kvenna. Yngra fólk var líka líklegra til þess að telja Bandaríkin andstæðing en eldri aldurshópar. Skautun eftir stjórnmálaskoðunum Kjósendur Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins skáru sig afgerandi úr í afstöðunni til Bandaríkjanna. Aðeins hjá þessum tveimur flokkum sagðist meirihluti líta á Bandaríkin sem bandamann. Innan við ellefu prósent miðflokksmanna lýstu Bandaríkjunum sem andstæðingi en tæp 69 prósent sem bandamanni. Tæp 58 prósent sjálfstæðismanna sögðust telja Bandaríkin bandamann en rúm 23 prósent andstæðing. Meirihluti kjósenda stjórnarflokkanna þriggja sögðust líta á Bandaríkin sem andstæðing, þar af 57 prósent samfylkingarfólks. Um fimmtungur samfylkingarfólks taldi Bandaríkin bandamann en um fjórðungu kjósenda Viðreisnar og Flokks fólksins. Fleira framsóknarflokks taldi Bandaríkin andstæðing en bandamann, 36 prósent gegn 33 prósentum. Mesta andstaðan við Bandaríkin mældist hjá kjósendum Sósíalistaflokksins en 93 prósent þeirra sögðust líta á landið sem andstæðing og aðeins rúm fjögur prósent sem bandamann. Rúm 75 prósent pírata litu Bandaríkin sömu neikvæðu augum og um 53 prósent stuðningsmanna Vinstri grænna. Skoðanakannanir Bandaríkin Donald Trump Grænland Utanríkismál Öryggis- og varnarmál Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Erlent Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Innlent Tjáningarfrelsistal tæknirisa „hreinn þvættingur“ Erlent Ráðist á ungan dreng með piparúða Innlent Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Innlent Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet Innlent Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Fleiri fréttir Fleiri telja Bandaríkin andstæðing en bandamann Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Ráðist á ungan dreng með piparúða „Alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur“ Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Þurfi að útkljá hver er að misskilja hvern Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Með Alzheimer en gæti beðið í fjögur ár Braut á ungri bróðurdóttur sinni sem bjó á heimilinu Nauðgari hélt því fram að Snapchat-skilaboð væru ekki frá honum Jón Gunnarsson biðst afsökunar á orðum sínum Borgin taki til sín fimmtung launahækkunar barnafólks Almannatryggingamálinu frestað en engar breytingar í farvatninu Ótrúlegt hve fáar virkjanir komist í gegnum rammaáætlun Tekur tímabundið við Framsóknarflokknum Hafnar því að strandað hafi á honum að bregðast við menguninni Rúta hafnaði utan vegar og valt Vísbendingar um að þúsund börn á Íslandi sæki ekki skóla Niðursveiflan á vinnumarkaði sé mjög djúp „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Landsvirkjun fagnar fleiri nýtingarkostum í rammaáætlun Refsað fyrir að loka á konu og keyra yfir fætur hennar Hræddur um að öfugur hvati leiði til fjölgunar öryrkja Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Gengu tíu kílómetra til að geta óskað eftir aðstoð Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Bein útsending: Umhverfið í hnattrænu samhengi Sjá meira