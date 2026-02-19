Allt sauð upp úr í 1-1 jafntefli AC Milan og Como í gærkvöldi þegar þjálfarinn Cesc Fábregas reif í treyju hjá leikmanni AC Milan meðan leikurinn var enn í gangi.
Atvikið er með því furðulegra sem sést hefur í boltanum. Leikmenn Como unnu boltann af Alexis Saelemaekers úti við hliðarlínu á vallarhelmingi AC Milan og voru að bruna í sókn.
Saelemaekers ætlaði að elta til baka en Fabrégas tosaði í treyjuna til að hægja á honum, eins og sjá má eftir tæplega eina og hálfa mínútu í spilaranum hér fyrir neðan.
Þjálfari AC Milan, Massimiliano Allegri, gjörsamlega sturlaðist af reiði og var rekinn út af með rautt spjald.
Málinu linnti þó ekki þá því Fabrégas og Allegri eru sagðar hafa átt í hörðum orðaskiptum í leikmannagöngunum eftir leik.
Allegri lét síðan skotin fljúga á blaðamannafundi en Fabrégas baðst afsökunar.
„Næst þegar einhver er að sleppa inn fyrir vörnina hjá okkur þá skriðtækla ég hann bara“ sagði Allegri meðal annars.
„Ég biðst afsökunar. Þetta var bara smá snerting og Allegri brást allt of hart við, en ég hefði aldrei átt að gera þetta. Þetta var óíþróttamannsleg hegðun af minni hálfu. Eins og Cristian Chivu [þjálfari Inter] sagði um daginn, verðum við þjálfarar að halda höndum að okkur. Ég hefði orðið brjálaður líka, þannig að ég get bara beðist afsökunar og vonað að þetta muni aldrei aftur gerast á mínum ferli“ sagði Fabrégas.
AC Milan er í öðru sæti ítölsku deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði Inter.
Como er hins vegar í 6. sætinu og er að dragast aftur úr baráttunni um Meistaradeildarsæti.