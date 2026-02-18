Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni

Margrét Friðriksdóttir og verjandi hennar Hilmar Garðar Þorsteinsson hafa krafist þess að mál gegn henni vegna ummæla um héraðsdómara verði endurflutt. Dómsuppkvaðningu hefur ítrekað verið frestað umfram þann tímaramma sem lög gera ráð fyrir.
Aðalmeðferð í máli ákæruvaldsins gegn Margréti Friðriksdóttur fór fram sextánda janúar og dómsuppkvaðningu hefur verið frestað þrisvar. Lög um meðferð sakamála gera ráð fyrir að dómur sé kveðinn upp innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið nema dómari og málsaðilar telji það óþarft.
Það telur Margrét Friðriksdóttir og verjandi hennar ekki og vilja þau meina að nýjar upplýsingar hafi komið fram á við aðalmeðferð málsins og sömuleiðis að vitni sem meinað var að bera vitni í málinu verði leitt fyrir dóm.
Sjá einnig:
„Lauslát mella“ hafi verið mildasta lýsingin á dómaranum - Vísir
Margrét sakaði þau Barböru Björnsdóttur og Símon Sigvaldason um að hafa átt í ástarsambandi á meðan þau voru bæði dómarar við Héraðsdóm Reykjavíkur.
Margrét segist vilja að Sigríður Hjaltested, einnig dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur, verði kölluð fyrir sem vitni en nafn hennar kom upp í vitnaskýrslu Barböru þar sem hún sagði ásakanir Margrétar á hendur sér mætti rekja til þess að Sigríður hefði lagt sig í áratugalangt einelti og borið út lygasögur um sig.
„Hafi dómur ekki verið kveðinn upp í máli sem var munnlega flutt innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið skal það flutt að nýju nema dómari og aðilar telji það óþarft,“ segir í 184. grein laga um meðferð sakamála og erfitt að túlka það á annan hátt en að dómara sé skylt að taka málið upp að nýju.