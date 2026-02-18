Sparar ekki stóru orðin í garð Íslendingsins sem gæti farið alla leið í boltanum Aron Guðmundsson skrifar 18. febrúar 2026 13:02 Marten Leon hefur skrifað undir samning við danska félagið Bröndby Mynd: Bröndby Marten Leon Johannsson, 16 ára gamall íslenskur markvörður, hefur gengið til liðs við danska liðið Bröndby frá HK. Marten er yfir tveir metrar á hæð og þykir einn efnilegasti markvörður Norðurlandanna. Þjálfari hans hjá HK telur hann geta farið alla leið í íþróttinni. Greint var frá félagsskiptum Martens til Bröndby í gær og er haft eftir Jens Mikkel Frølunde, sem sér um leikmannamál hjá akademíu félagsins, að í honum sé félagið að fá afar efnilegan markvörð. „Hann hefur heimsótt okkur og æft hér í nokkrum sinnum og í hvert einasta skipti hefur hann heillað okkur með hæfileikum sínum sem markvörður en ekki síður sínum persónuleika.“Marten mun byrja á því að spila með undir 17 ára liði Bröndby og í samtali við danska miðilinn Tipsbladet segir þjálfari hans hjá HK, Þorleifur Óskarsson, að þarna sé á ferðinni afar spennandi leikmaður.„Hann er góður á öllum sviðum leiksins,“ segir Þorleifur sem býr að mikilli reynslu af þjálfun, meðal annars sem markvarðaþjálfari þar sem hann vann um tíma með Hákoni Valdimarssyni, landsliðsmarkverði.Aðspurður hversu góður Marten geti orðið sparar Þorleifur ekki stóru orðin:„Ég ber hann alltaf saman við Thibaut Courtois (markvörð Real Madrid),“ segir Þorleifur. „Hann getur farið alla leið með réttri þjálfun og í rétta umhverfinu. Sem markvörður þar hann að vera með mikið sjálfstraust og þarf því stuðning jafnvel þó hann geri mistök. Allir gera mistök á einhverjum tímapunkti.“Í augum Þorleifs er Marten framtíðarmarkvörður íslenska landsliðsins.„Eins og staðan er núna eru það Elías Rafn Ólafsson (Midtjylland) og Hákon Rafn Valdimarsson (Brentford) sem berjast um markvarðastöðuna hjá íslenska landsliðinu. Ég tel hins vegar að Marten sé betri með boltann við fæturnar, fótavinna hans er mjög góð og því líta markvörslur hans oft auðveldar út.Með því að bæta á sig meiri vöðvum mun sprengikraftur hans verða meiri. Með réttri þjálfun verður hann í framtíðinni aðalmarkvörður íslenska landsliðsins.“ Danski boltinn Fótbolti HK Mest lesið Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Stækkaði typpi skíðastökkvara Sport Undir pressu vegna tengsla við Epstein: „Ég get ekki rekið hann“ Sport Fær um þrjátíu milljónir í sárabætur frá ríkasta manni Úkraínu Sport „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Íslenski boltinn Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Fótbolti Stutt gaman hjá stelpunum okkar í brekkunni Sport Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp Fótbolti Hélt að hundurinn sem hljóp inn á brautina væri úlfur Sport Sögulegur áfangi Örnu eftir „stranga og langa“ vegferð Sport Fleiri fréttir Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimmfaldur fögnuður Valdimar fer ekki til Mexíkó Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Gamla konan fékk slæman skell en Galatasaray skellihlær Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“ Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið „Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum FH hafði betur gegn Stjörnunni Daníel stóð sína plikt í frábærum endurkomusigri Börsungar töpuðu og glutruðu um leið tækifæri til að komast á toppinn Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Leik frestað hjá Glódísi með nær engum fyrirvara Skorar meira en Cristiano Ronaldo og dreymir um sæti í HM-hópnum Agla María verður í vinnunni þegar Ísland mætir Spáni og Englandi Sjá meira