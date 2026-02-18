Fótbolti

Sparar ekki stóru orðin í garð Ís­lendingsins sem gæti farið alla leið í boltanum

Aron Guðmundsson skrifar
Marten Leon hefur skrifað undir samning við danska félagið Bröndby
Marten Leon hefur skrifað undir samning við danska félagið Bröndby Mynd: Bröndby

Marten Leon Johanns­son, 16 ára gamall ís­lenskur mark­vörður, hefur gengið til liðs við danska liðið Brönd­by frá HK. Marten er yfir tveir metrar á hæð og þykir einn efni­legasti mark­vörður Norður­landanna. Þjálfari hans hjá HK telur hann geta farið alla leið í íþróttinni.

Greint var frá félags­skiptum Martens til Brönd­by í gær og er haft eftir Jens Mikkel Frølunde, sem sér um leik­manna­mál hjá akademíu félagsins, að í honum sé félagið að fá afar efni­legan mark­vörð.

„Hann hefur heimsótt okkur og æft hér í nokkrum sinnum og í hvert einasta skipti hefur hann heillað okkur með hæfi­leikum sínum sem mark­vörður en ekki síður sínum persónu­leika.“

Marten mun byrja á því að spila með undir 17 ára liði Brönd­by og í sam­tali við danska miðilinn Tips­bladet segir þjálfari hans hjá HK, Þor­leifur Óskars­son, að þarna sé á ferðinni afar spennandi leik­maður.

„Hann er góður á öllum sviðum leiksins,“ segir Þor­leifur sem býr að mikilli reynslu af þjálfun, meðal annars sem mark­varðaþjálfari þar sem hann vann um tíma með Há­koni Valdimars­syni, lands­liðs­mark­verði.

Að­spurður hversu góður Marten geti orðið sparar Þor­leifur ekki stóru orðin:

„Ég ber hann alltaf saman við Thibaut Cour­tois (mark­vörð Real Madrid),“ segir Þor­leifur. „Hann getur farið alla leið með réttri þjálfun og í rétta um­hverfinu. Sem mark­vörður þar hann að vera með mikið sjálf­s­traust og þarf því stuðning jafn­vel þó hann geri mistök. Allir gera mistök á ein­hverjum tíma­punkti.“

Í augum Þor­leifs er Marten framtíðar­mark­vörður ís­lenska lands­liðsins.

„Eins og staðan er núna eru það Elías Rafn Ólafs­son (Mid­tjylland) og Há­kon Rafn Valdimars­son (Brent­ford) sem berjast um mark­varðastöðuna hjá ís­lenska lands­liðinu. Ég tel hins vegar að Marten sé betri með boltann við fæturnar, fóta­vinna hans er mjög góð og því líta mark­vörslur hans oft auðveldar út.

Með því að bæta á sig meiri vöðvum mun sprengi­kraftur hans verða meiri. Með réttri þjálfun verður hann í framtíðinni aðal­mark­vörður ís­lenska lands­liðsins.“

Danski boltinn Fótbolti HK

