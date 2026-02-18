Sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands og utanríkisráðuneytið standa fyrir málþinginu Umhverfið í hnattrænu samhengi þar sem kynntar verða helstu niðurstöður nýrrar skýrslu Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna, GEO-7. Skýrslan veitir heildstæða mynd af stöðu umhverfismála á heimsvísu og dregur fram lykiláskoranir og lausnir sem tengjast loftslagsbreytingum, hnignun vistkerfa, mengun og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda. Hægt verður að fylgjast með í beinni á Vísi.
Á málþinginu verður sjónum sérstaklega beint að því hvernig niðurstöður GEO-7 tengjast alþjóðlegri samvinnu, þróunarsamvinnu og ábyrgð ríkja á sameiginlegum hnattrænum markmiðum. Rýnt verður í hvernig þekking, stefnumótun og aðgerðir á alþjóðavettvangi geta stutt við sjálfbæra þróun, jafnræði og seiglu samfélaga, ekki síst í viðkvæmum svæðum heimsins.
Í erindum og pallborðsumræðum verður lögð áhersla á samþættingu umhverfismála, meðal annars í tengslum við hafið, jarðveg og landnýtingu, og hvernig vísindaleg þekking, stjórnsýsla og samfélagsleg þátttaka geta saman skapað raunhæfar lausnir. Viðburðurinn er vettvangur fyrir samtal fræðasamfélags, stjórnvalda og ungs fólks um hlutverk Íslands í alþjóðlegu samhengi og hvernig landið getur lagt sitt af mörkum til sjálfbærrar framtíðar á heimsvísu.
Málþingið fer fram í Norræna húsinu 18. febrúar kl. 9–11, með morgunhressingu frá kl. 8:30.
Dagskrá:
Silja Bára Ómarsdóttir, rektor HÍ opnar viðburðinn
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra flytur ávarp
Erindi:
Umhverfið í hnattrænu samhengi: Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar HÍ
Jarðvegur - þar sem líf og loftslag mætast: Jóhann Þórsson, sérfræðingur hjá Landi og skógi
Hafið – Framtíð bláu plánetunnar og áskoranir samtímans: Hrönn Egilsdóttir, sviðstjóri umhverfissviðs Hafrannsóknarstofnunar
Pallborð:
Björn Helgi Barkarson, skrifstofustjóri á skrifstofu náttúru og minjaverndar hjá umhverfis- orku og loftslagsráðuneytinu
Ingibjörg Svala Jónsdóttir, prófessor emerita í vistfræði
Jón Erlingur Jónasson, sérstakur sendierindreki um málefni hafsins hjá utanríkisráðuneytinu
Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir, fulltrúi ungra umhverfissinna
Martin Eyjólfsson, ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins, flytur lokaorð
Fundarstjóri er Guðrún Guðjónsdóttir, starfandi forstöðumaður Landgræðsluskóla GRÓ.