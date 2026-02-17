Vísbendingar eru um að annar bíll hafi verið í samfloti við þann sem hafnaði á stólpa með þeim afleiðingum að sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut í byrjun mánaðar. Rannsókn beinist meðal annars að því hvort að hraðakstur hafi átt þátt í slysinu.
Banaslysið átti sér stað á Miklubraut til móts við Hjálpræðisherinn að kvöldi 5. febrúar. Unglingspilturinn sem lést var farþegi í bíl sem hafnaði á stólpa hæðarrár áður en komið er að göngubrú yfir götuna þegar ekið er í vesturátt.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskaði eftir vitnum og myndefni af aðdraganda slyssins í síðustu viku. Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi, segir að töluvert af vitnum hafi gefið sig fram og að skýrsla hafi verið tekin af þeim. Þá hafi eitthvað af myndefni borist.
Hann staðfestir að til skoðunar sé hvort að hraðakstur hafi átt þátt í slysinu.
„Þeir virðast hafa verið tveir þarna í einhverju samfloti,“ segir Guðmundur Páll spurður að því sérstaklega hvort að aðrir bílar kunni að hafa komið við sögu.
Vegagerðin sagði Vísi í síðustu viku að kaflinn þar sem slysið varð sé ekki á forgangslista hennar yfir framkvæmdir og að ástand hans hafi verið betra en annars staðar. Nokkuð djúp hjólför eru í Miklubraut í Ártúnsbrekku. Þar sem slysið varð eru hjólför í miðakrein en síður á ytri og innri akrein.
Guðmundur Páll segist síður eiga von á því að ástand vegarins verði talið hafa átt þátt í slysinu.