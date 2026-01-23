Kanadamaðurinn Ryan Wedding, sem keppt hefur á Vetrarólympíuleikunum fyrir hönd Kanada, hefur verið handtekinn en hann var einn af þeim tíu mönnum sem starfsmenn Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) vilja mest koma höndum yfir. Wedding hefur verið ákærður fyrir morð, smygl og peningaþvætti og hefur verið á flótta frá því í fyrra.
Handtaka hans hefur ekki verið staðfest af yfirvöldum í Bandaríkjunum en fjölmiðlar vestanhafs segja að hann hafi verið handtekinn í Mexíkó og til standi að halda blaðamannafund um málið seinna í dag.
Wedding keppti á Ólympíuleikunum árið 2002 en hann er nú 44 ára gamall og hefur verið á flótta frá yfirvöldum í Bandaríkjunum og Kanada í meira en áratug. Hann var fyrst ákærður árið 2015 og sakaður um ýmis fíkniefnabrot og að hafa skipulagt og gefið skipanir um morð. Samkvæmt kanadíska ríkisútvarpinu sást hann síðast á Starbucks í Mexíkó í janúar 2024.
Hann er sakaður um að hafa stýrt glæpasamtökum sem smygluðu kókaíni frá Suður-Ameríku til Bandaríkjanna og Kanada. Forsvarsmenn FBI höfðu heitið fimmtán milljónum dala fyrir upplýsingar sem leiddu til handtöku hans.
Pam Bondi, dómsmálaráðherra, hefur sagt að samtök þessi hafi flutt sextíu tonn af kókaíni á ári til Los Angeles í gegnum Mexíkó og samtökin hafi hagnast um meira en milljarð dala á ári hverju á smyglinu.
Lengi hefur verið talið að Wedding hafi verið í felum í Mexíkó, þar sem hann mun hafa notið verndar Sinaloa-samtakanna víðfrægu, samkvæmt CNN.
Hér að neðan má sjá sex mínútna langa frétt Ríkisútvarps Kanada um líf Weddings og hvernig hann varð alræmdur glæpamaður.