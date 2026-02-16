Skorar meira en Cristiano Ronaldo og dreymir um sæti í HM-hópnum

Enski framherjinn Ivan Toney hefur skorað meira en Cristiano Ronaldo í sádíarbísku fótboltadeildinni í vetur og vonast nú eftir endurkomu í enska landsliðið fyrir heimsmeistaramótið í sumar.
Þessi 29 ára gamli framherji Al Ahli hefur skorað tuttugu deildarmörk á þessu tímabili eða tveimur fleiri en Cristiano Ronaldo. Toney lék síðast af sjö landsleikjum sínum fyrir England í vináttuleik gegn Senegal í júní á síðasta ári og fékk silfurverðlaun á EM 2024.
Þegar hann var spurður hvað það myndi þýða fyrir hann að vera valinn í hóp Tuchel fyrir mótið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar, sagði Toney við Sky Sports News: „Það væri draumur að spila þar. Alla dreymir um það, og ímyndaðu þér ef við myndum vinna heimsmeistaramótið? Það væri fyrir þjóðina,“ sagði Toney.
"It's everyone's dream to represent their country" 🏴Ivan Toney speaks about his World Cup dream and what he could bring to Thomas Tuchel's side 🏆 pic.twitter.com/bkWRS67bi4— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 16, 2026
„Maður sér fyrir sér hvað gæti gerst, svona hlutir. Ef það myndi rætast væri það mikil blessun,“ sagði Toney.
Toney viðurkenndi að framherji Bayern München, Harry Kane, sem hann lýsti sem „besta markaskorara í fótbolta“, væri enn númer eitt hjá Englandi, en hann ber miklar vonir um að vera varaskeifa fyrir Kane.
Hann sagði: „Mitt starf er að halda áfram að skora mörk og vonandi gefur það mér bestu möguleikana á að vera þar,“ sagði Toney.
Það vakti athygli þegar Toney, þá 28 ára, fór frá Brentford til Al Ahli sumarið 2024 og hann viðurkenndi að hann gæti snúið aftur í ensku úrvalsdeildina einn daginn.
„Ég segi aldrei aldrei. Ég hef markmið sem ég vil ná hér fyrst, en í fótbolta, í lífinu, veistu aldrei hvað er handan við hornið. Maður tekur bara einn dag í einu, eitt skref í einu. Vonandi get ég afrekað eitthvað stórt hér fyrst og hver veit hvað næsta skref verður?“ sagði Toney.