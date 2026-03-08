Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. mars 2026 15:36 Jón Dagur hefur farið vel af stað hjá nýju félagi. brann Jón Dagur Þorsteinsson skoraði fyrir Brann í 2-3 framlengdum sigri á útivelli gegn Tromsdalen í sextán liða úrslitum norsku bikarkeppninnar í fótbolta. Lærisveinar Freys Alexanderssonar voru næstum því búnir að misstíga sig gegn C-deildarliðinu en sluppu naumlega með sigur eftir hörkubaráttu. Brann var mun betri aðilinn í fyrri hálfleiknum og tók forystuna á 22. mínútu með marki Felix Horn Myhre. Heimamenn í Tromsdalen þurftu að hafa sig alla við að verjast. Mörkin urðu hins vegar ekki fleiri í fyrri hálfleik því færanýting gestanna frá Björgvin var arfaslök. Bard Finne fór þar manna mest og klúðraði fjórum dauðafærum. Betur hefði mögulega farið ef Kristall Máni Ingason, Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson hefðu verið með, en þeir voru allir utan hóps. Eggert Aron var mættur aftur á æfingar í vikunni eftir meiðsli en spilaði ekki í dag. brann Brann refsaðist sín fyrir færanýtinguna snemma í seinni hálfleik þegar Tromsdalen jafnaði leikinn 1-1 með marki Didrik Hafstad. Skömmu síðar var hins vegar vítaspyrna dæmd fyrir Brann, sem Jón Dagur Þorsteinsson skoraði úr af öryggi. Þar var ekki öll sagan sögð því á lokamínútu venjulegs leiktíma skoraði Sondre Halvorsen 2-2 jöfnunarmark eftir fast leikatriði. Leikurinn fór í framlengingu, sem var mjög lífleg og heimamenn hefðu hæglega getað skorað, en það var Jacob Lungi Sörensen sem tryggði sigurinn fyrir Brann. Norski boltinn Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport „Þessi breyting hjá Keflavík var hálfgerð þvæla“ Körfubolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti „Það vantaði fræðsluefni um konur og íþróttir“ Sport Fleiri fréttir Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Sjá meira