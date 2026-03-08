Fótbolti

Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jón Dagur hefur farið vel af stað hjá nýju félagi.
Jón Dagur hefur farið vel af stað hjá nýju félagi. brann

Jón Dagur Þorsteinsson skoraði fyrir Brann í 2-3 framlengdum sigri á útivelli gegn Tromsdalen í sextán liða úrslitum norsku bikarkeppninnar í fótbolta.

Lærisveinar Freys Alexanderssonar voru næstum því búnir að misstíga sig gegn C-deildarliðinu en sluppu naumlega með sigur eftir hörkubaráttu.

Brann var mun betri aðilinn í fyrri hálfleiknum og tók forystuna á 22. mínútu með marki Felix Horn Myhre.

Heimamenn í Tromsdalen þurftu að hafa sig alla við að verjast. Mörkin urðu hins vegar ekki fleiri í fyrri hálfleik því færanýting gestanna frá Björgvin var arfaslök.

Bard Finne fór þar manna mest og klúðraði fjórum dauðafærum. Betur hefði mögulega farið ef Kristall Máni Ingason, Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson hefðu verið með, en þeir voru allir utan hóps.

Eggert Aron var mættur aftur á æfingar í vikunni eftir meiðsli en spilaði ekki í dag. brann

Brann refsaðist sín fyrir færanýtinguna snemma í seinni hálfleik þegar Tromsdalen jafnaði leikinn 1-1 með marki Didrik Hafstad.

Skömmu síðar var hins vegar vítaspyrna dæmd fyrir Brann, sem Jón Dagur Þorsteinsson skoraði úr af öryggi.

Þar var ekki öll sagan sögð því á lokamínútu venjulegs leiktíma skoraði Sondre Halvorsen 2-2 jöfnunarmark eftir fast leikatriði.

Leikurinn fór í framlengingu, sem var mjög lífleg og heimamenn hefðu hæglega getað skorað, en það var Jacob Lungi Sörensen sem tryggði sigurinn fyrir Brann.

Norski boltinn

