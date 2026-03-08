Fótbolti

Southampton skaut Fulham úr leik

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Joachim Andersen braut óvart af sér eftir að hafa verið klobbaður.
Mike Hewitt/Getty Images

Southampton sótti 0-1 sigur gegn Fulham og komst þar með áfram í átta liða úrslit FA bikarsins í fótbolta. Joachim Andersen braut af sér á ögurstundu og Ross Stewart nýtti tækifærið af vítapunktinum.

Leikurinn var markalaus alveg fram að lokamínútu venjulegulegs leiktíma, en bæði lið höfðu fengið nokkur færi til að taka forystuna.

Ekkert gat skilið þau að, markmennirnir stóðu vaktir sínar vel og staðan var markalaus þegar venjulegum leiktíma var að ljúka.

Þá gerðist Joachim Andersen brotlegur í eigin vítateig. Hann krækti fætinum óvart í Finn Azaz eftir að hafa verið klobbaður. Varamaðurinn Ross Stewart tók vítaspyrnuna og skoraði.

Southampton sótti þar með sigur á útivelli gegn úrvalsdeildarliði Fulham. Dýrlingarnir verða í pottinum ásamt Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City og fleiri liðum þegar dregið verður í átta liða úrslit FA bikarsins.

