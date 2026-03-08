Southampton skaut Fulham úr leik Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. mars 2026 14:07 Joachim Andersen braut óvart af sér eftir að hafa verið klobbaður. Mike Hewitt/Getty Images Southampton sótti 0-1 sigur gegn Fulham og komst þar með áfram í átta liða úrslit FA bikarsins í fótbolta. Joachim Andersen braut af sér á ögurstundu og Ross Stewart nýtti tækifærið af vítapunktinum. Leikurinn var markalaus alveg fram að lokamínútu venjulegulegs leiktíma, en bæði lið höfðu fengið nokkur færi til að taka forystuna. Ekkert gat skilið þau að, markmennirnir stóðu vaktir sínar vel og staðan var markalaus þegar venjulegum leiktíma var að ljúka. Þá gerðist Joachim Andersen brotlegur í eigin vítateig. Hann krækti fætinum óvart í Finn Azaz eftir að hafa verið klobbaður. Varamaðurinn Ross Stewart tók vítaspyrnuna og skoraði. Southampton sótti þar með sigur á útivelli gegn úrvalsdeildarliði Fulham. Dýrlingarnir verða í pottinum ásamt Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City og fleiri liðum þegar dregið verður í átta liða úrslit FA bikarsins. Enski boltinn Fulham FC Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti „Þessi breyting hjá Keflavík var hálfgerð þvæla“ Körfubolti Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Fótbolti Fleiri fréttir Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Leiðin bein þó það vanti Kane Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Sjá meira