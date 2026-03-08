Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. mars 2026 15:46 Kristian Hlynsson fékk mark á silfurfati. Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images Kristin Nökkvi Hlynsson skoraði annað mark Twente í 1-4 sigri á útivelli gegn Go Ahead Eagles. Nágrannaslagurinn fór rólega af stað en Twente tók forystuna þegar markmaður Go Ahead Eagles blindaðist í sólinni og skoraði klaufalegt sjálfsmark. Hann ætlaði að grípa boltann eftir hornspyrnu en setti hann óvart í eigið net. Alfons Sampsted og félagar í vörninni voru ekki mjög ánægðir með markmanninn á þessari stundu. Oei, Jari De Busser 🫣 pic.twitter.com/OSe7628u5V— ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2026 Twente tók síðan tveggja marka forystu fyrir hálfleik með marki Sam Lammers. Kristian Hlynsson skoraði síðan þriðja mark gestanna, með smá heppnisstimpli, þegar fyrirgjöf fór af varnarmanni og boltinn skoppaði hentugt fyrir hann. Þvert gegn gangi leiksins tókst Go Ahead Eagles að minnka muninnmeð marki Jakob Breum. Skömmu síðar var Stefán Ingi Sigurðarson settur inn til að auka sóknarþungann en það skilaði ekki tilætluðum árangri. Twente uppskar síðan vítaspyrnu sem gerði útslagið. 1-4 sigur skilaði sér og liðið stekkur upp í þriðja sæti deildarinnar, Evrópusæti. Með jafnmörg stig og Ajax en betri markatölu. Hollenski boltinn Mest lesið Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Enginn McGregor eða Jon Jones: Bardagarnir í Hvíta húsinu valda miklum vonbrigðum Sport „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Andrea byrjuð að slá met í Ástralíu: „Stærsti sigurinn“ að finna gleðina á ný Sport Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Mercedes á toppnum en Ferrari fullt eftirsjár Formúla 1 Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport „Þessi breyting hjá Keflavík var hálfgerð þvæla“ Körfubolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti „Það vantaði fræðsluefni um konur og íþróttir“ Sport Fleiri fréttir Kristian skoraði í sigri gegn Alfons og Stefáni Jón Dagur skoraði í naumum bikarsigri gegn C-deildarliði Southampton skaut Fulham úr leik Guardiola ætlar að skella sér í frí Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Sjá meira