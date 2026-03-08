Fótbolti

Kristian skoraði í sigri gegn Al­fons og Stefáni

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kristian Hlynsson fékk mark á silfurfati. 
Kristin Nökkvi Hlynsson skoraði annað mark Twente í 1-4 sigri á útivelli gegn Go Ahead Eagles.

Nágrannaslagurinn fór rólega af stað en Twente tók forystuna þegar markmaður Go Ahead Eagles blindaðist í sólinni og skoraði klaufalegt sjálfsmark.

Hann ætlaði að grípa boltann eftir hornspyrnu en setti hann óvart í eigið net. Alfons Sampsted og félagar í vörninni voru ekki mjög ánægðir með markmanninn á þessari stundu. 

Twente tók síðan tveggja marka forystu fyrir hálfleik með marki Sam Lammers. 

Kristian Hlynsson skoraði síðan þriðja mark gestanna, með smá heppnisstimpli, þegar fyrirgjöf fór af varnarmanni og boltinn skoppaði hentugt fyrir hann.

Þvert gegn gangi leiksins tókst Go Ahead Eagles að minnka muninnmeð marki Jakob Breum.

Skömmu síðar var Stefán Ingi Sigurðarson settur inn til að auka sóknarþungann en það skilaði ekki tilætluðum árangri. 

Twente uppskar síðan vítaspyrnu sem gerði útslagið. 1-4 sigur skilaði sér og liðið stekkur upp í þriðja sæti deildarinnar, Evrópusæti. Með jafnmörg stig og Ajax en betri markatölu. 

Hollenski boltinn

