Sjáðu Karó­línu Lea tryggja Inter sigur með háklassa af­greiðslu

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir fagnar sigurmarki sínu með liðsfélaga.
Íslenska landsliðskonan Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var hetja ítalska stórliðsins Internazionale Milano í Seríu A um helgina.

Karólína Lea skoraði sigurmarkið í 3-2 útisigri á Parma en markið hennar kom á síðustu stundu eða á þriðju mínútu í uppbótartíma.

Parma komst í 1-0 en hafði síðan jafnað metin í 2-2 á 85. mínútu.

Karólína fékk þá boltann frá þýsku landsliðskonunni Lina Magull, lagði hann fyrir sig í teignum og afgreiddi hann glæsilega í hornið, óverjandi fyrir markvörð Parma.

Háklassa afgreiðslu og Karólína fagnaði markinu gríðarlega ásamt félögum sínum í Inter-liðinu.

Þetta var annað deildarmark Karólínu á leiktíðinni í ellefu leikjum en hún skoraði einnig í sigri á Juventus í janúar. Karólína hefur einnig gefið þrjár stoðsendingar.

Sigurinn styrkti stöðu INter í öðru sætinu og setti pressu á topplið Roma.

Internazionale hefur unnið ellefu leiki í röð í öllum keppnum og er líklegt til að berjast af alvöru um ítalska meistaratitilinn í vor.

Hér fyrir neðan má sjá sigurmarkið hennar Karólínu Lea og fögnuðinn á eftir. Myndbandið er aðgengilegt með því að fletta yfir á næstu mynd.

