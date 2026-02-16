Sjáðu Karólínu Lea tryggja Inter sigur með háklassa afgreiðslu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. febrúar 2026 09:33 Karólína Lea Vilhjálmsdóttir fagnar sigurmarki sínu með liðsfélaga. Internazionale Milano Íslenska landsliðskonan Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var hetja ítalska stórliðsins Internazionale Milano í Seríu A um helgina. Karólína Lea skoraði sigurmarkið í 3-2 útisigri á Parma en markið hennar kom á síðustu stundu eða á þriðju mínútu í uppbótartíma. Parma komst í 1-0 en hafði síðan jafnað metin í 2-2 á 85. mínútu. Karólína fékk þá boltann frá þýsku landsliðskonunni Lina Magull, lagði hann fyrir sig í teignum og afgreiddi hann glæsilega í hornið, óverjandi fyrir markvörð Parma. Háklassa afgreiðslu og Karólína fagnaði markinu gríðarlega ásamt félögum sínum í Inter-liðinu. Þetta var annað deildarmark Karólínu á leiktíðinni í ellefu leikjum en hún skoraði einnig í sigri á Juventus í janúar. Karólína hefur einnig gefið þrjár stoðsendingar. Sigurinn styrkti stöðu INter í öðru sætinu og setti pressu á topplið Roma. Internazionale hefur unnið ellefu leiki í röð í öllum keppnum og er líklegt til að berjast af alvöru um ítalska meistaratitilinn í vor. Hér fyrir neðan má sjá sigurmarkið hennar Karólínu Lea og fögnuðinn á eftir. Myndbandið er aðgengilegt með því að fletta yfir á næstu mynd. View this post on Instagram A post shared by Serie A Women (@seriea_women) Ítalski boltinn Mest lesið „Ég er ekki kærastan“ Sport „Ung kona vinnur gull og verður fyrir fordómum og niðurlægingu“ Sport Typpið í lagi en skórnir of stórir Sport Sögð þéna milljónir á því að sýna brjóstahaldarann á Ólympíuleikunum Sport Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Fótbolti Rústaði á sér fótunum en varð samt stjarna leikanna Sport „Hann er ekki á einhverju klinki hérna“ Körfubolti Tveir fluttir á sjúkrahús eftir harkalegt slys Sport Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó Fótbolti Vann Ólympíuverðlaun með kúlu á fætinum Sport Fleiri fréttir Sjáðu Karólínu Lea tryggja Inter sigur með háklassa afgreiðslu „Þeir gera allt til þess að blekkja okkur“ Blikar að landa Ívari Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Sigdís Eva hetjan í fyrsta leik KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó Gerðu góða ferð yfir litla beltið Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Nökkvi lagði upp í Íslendingaslagnum Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Karólína hetjan á ögurstundu Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum KSÍ dregur úr verðhækkunum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Tillaga um Breiðholt á ársþingi KSÍ Mark dæmt af Orra á Bernabéu Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki KR lenti tveimur undir en er enn án taps Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Keflavík og HK á sigurbraut Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Sjá meira