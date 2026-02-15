Karólína hetjan á ögurstundu Valur Páll Eiríksson skrifar 15. febrúar 2026 13:31 Karólína Lea var hetja Inter. Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var hetja Internazionale sem vann dramatískan 3-2 sigur á Parma í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Inter sækir fast að Roma í titilbaráttunni. Þær Karólína Lea og Cecilía Rán Rúnarsdóttir spiluðu allan leikinn með Interliðum sem lentu 1-0 undir skömmu fyrir leikhlé. Tvö mörk framherjanna Tessu Wullaert og Elisu Polli á þriggja mínútna kafla eftir hlé kom Inter hins vegar 2-1 yfir. Dana Leskinen jafnaði aftur á móti fyrir Parma á 85. mínútu og útlit fyrir tvö töpuð dýrmæt stig í toppbaráttunni fyrir Inter. Það var hins vegar hreint ekki svo. Karólína Lea skoraði það sem reyndist sigurmark Inter á þriðju mínútu uppbótartíma og 3-2 úrslit leiksins. Inter heldur í við topplið Roma með sigrinum, er með 30 stig í öðru sæti, tveimur á eftir Rómverjum á toppnu, en Roma á leik inni. Parma er í fallbaráttu, með níu stig, tveimur frá fallsæti. Ítalski boltinn Fótbolti Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti Mark dæmt af Orra á Bernabéu Fótbolti Of seinn til að sjást í mynd: „Þetta er bara á allt of lágu plani“ Körfubolti Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Fótbolti Fleiri fréttir Karólína hetjan á ögurstundu Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum KSÍ dregur úr verðhækkunum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Tillaga um Breiðholt á ársþingi KSÍ Mark dæmt af Orra á Bernabéu Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki KR lenti tveimur undir en er enn án taps Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Keflavík og HK á sigurbraut Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Byrja á Eistum og enda loksins á heimavelli Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Sandra María mátti sætta sig við tap gegn sínu gamla liði Valgeir náði mikilvægum áfanga eftir krefjandi tíma Jón Dagur skoraði beint úr aukaspyrnu í fyrsta leik sínum með Brann Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ Er Thomas Frank sá versti? Sjá meira