Fótbolti

Karó­lína hetjan á ögur­stundu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Karólína Lea var hetja Inter.
Karólína Lea var hetja Inter. Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir var hetja Internazionale sem vann dramatískan 3-2 sigur á Parma í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Inter sækir fast að Roma í titilbaráttunni.

Þær Karólína Lea og Cecilía Rán Rúnarsdóttir spiluðu allan leikinn með Interliðum sem lentu 1-0 undir skömmu fyrir leikhlé. Tvö mörk framherjanna Tessu Wullaert og Elisu Polli á þriggja mínútna kafla eftir hlé kom Inter hins vegar 2-1 yfir.

Dana Leskinen jafnaði aftur á móti fyrir Parma á 85. mínútu og útlit fyrir tvö töpuð dýrmæt stig í toppbaráttunni fyrir Inter.

Það var hins vegar hreint ekki svo. Karólína Lea skoraði það sem reyndist sigurmark Inter á þriðju mínútu uppbótartíma og 3-2 úrslit leiksins.

Inter heldur í við topplið Roma með sigrinum, er með 30 stig í öðru sæti, tveimur á eftir Rómverjum á toppnu, en Roma á leik inni.

Parma er í fallbaráttu, með níu stig, tveimur frá fallsæti.

Ítalski boltinn Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið