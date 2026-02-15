Fótbolti

Nökkvi lagði upp í Íslendingaslagnum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Nökkvi Þeyr Þórisson lagði upp mark Telstar í dag en það dugði aðeins fyrir stigi.
Nökkvi Þeyr Þórisson lagði upp mark Telstar í dag en það dugði aðeins fyrir stigi. Getty

Telstar og Twente skildu jöfn 1-1 í Íslendingaslag í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta síðdegis.

Íslendingarnir tveir voru báðir í byrjunarliði síns liðs er Twente sótti Telstar heim. Kristian Nökkvi Hlynsson var á miðju Twente og Nökkvi Þeyr Þórisson leiddi línu Telstar.

Þeir félagar þekkjast vel en þeir voru samherjar hjá Spörtu í Rotterdam í fyrra.

Nökkvi Þeyr var fyrri til í dag. Hann lagði upp mark Sem van Duijn eftir rúmlega stundarfjórðungsleik. Telstar komst 1-0 yfir og þannig stóð í hléi.

Kristian tókst ekki að setja mark sitt á leikinn og var skipt af leikvelli á 65. mínútu en Nökkva var skipt út af hinu megin á sama tíma.

Á 83. mínútu jafnaði Marko Pjaca leikinn fyrir Twente og þar við sat.

Telstar verður af tveimur mikilvægum stigum í botnbaráttunni en liðið er í efra fallsæti deildarinnar með 18 stig, einu frá Breda sem er í umspilssæti um fall og fjórum stigum á eftir GA Eagles, liði Alfons Sampsted og Stefán Inga Sigurðarsonar, sem tapaði 1-0 fyrir Feyenoord fyrr í dag.

Twente er með 35 stig í sjöunda sæti.

Hollenski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið