Nökkvi lagði upp í Íslendingaslagnum Valur Páll Eiríksson skrifar 15. febrúar 2026 15:23 Nökkvi Þeyr Þórisson lagði upp mark Telstar í dag en það dugði aðeins fyrir stigi. Getty Telstar og Twente skildu jöfn 1-1 í Íslendingaslag í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta síðdegis. Íslendingarnir tveir voru báðir í byrjunarliði síns liðs er Twente sótti Telstar heim. Kristian Nökkvi Hlynsson var á miðju Twente og Nökkvi Þeyr Þórisson leiddi línu Telstar. Þeir félagar þekkjast vel en þeir voru samherjar hjá Spörtu í Rotterdam í fyrra. Nökkvi Þeyr var fyrri til í dag. Hann lagði upp mark Sem van Duijn eftir rúmlega stundarfjórðungsleik. Telstar komst 1-0 yfir og þannig stóð í hléi. Kristian tókst ekki að setja mark sitt á leikinn og var skipt af leikvelli á 65. mínútu en Nökkva var skipt út af hinu megin á sama tíma. Á 83. mínútu jafnaði Marko Pjaca leikinn fyrir Twente og þar við sat. Telstar verður af tveimur mikilvægum stigum í botnbaráttunni en liðið er í efra fallsæti deildarinnar með 18 stig, einu frá Breda sem er í umspilssæti um fall og fjórum stigum á eftir GA Eagles, liði Alfons Sampsted og Stefán Inga Sigurðarsonar, sem tapaði 1-0 fyrir Feyenoord fyrr í dag. Twente er með 35 stig í sjöunda sæti. Hollenski boltinn Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Fótbolti Mark dæmt af Orra á Bernabéu Fótbolti Of seinn til að sjást í mynd: „Þetta er bara á allt of lágu plani“ Körfubolti Fleiri fréttir Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Nökkvi lagði upp í Íslendingaslagnum Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Karólína hetjan á ögurstundu Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum KSÍ dregur úr verðhækkunum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Tillaga um Breiðholt á ársþingi KSÍ Mark dæmt af Orra á Bernabéu Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki KR lenti tveimur undir en er enn án taps Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Keflavík og HK á sigurbraut Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Byrja á Eistum og enda loksins á heimavelli Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Sandra María mátti sætta sig við tap gegn sínu gamla liði Valgeir náði mikilvægum áfanga eftir krefjandi tíma Sjá meira