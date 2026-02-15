Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Valur Páll Eiríksson skrifar 15. febrúar 2026 13:15 Alfons og félagar í vörninni voru örfáum mínútum frá því að ná í mikilvægt stig. ANP via Getty Images Íslendingalið Go Ahead Eagles tapaði naumlega 1-0 fyrir Feyenoord á De Kuip-vellinum í Rotterdam í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Sigurmarkið kom í uppbótartíma eftir hetjulega baráttu tíu leikmanna Arnanna í 75 mínútur. Tveir Íslendingar gengu í raðir hollenska liðsins í janúar og var Alfons Sampsted í byrjunarliðinu í hægri bakvarðarstöðu Arnanna. Framherjinn Stefán Ingi Sigurðarson sat á varamannabekknum. Samkeppnisaðili Stefáns, framherjinn Thibo Baaten, fékk að líta beint rautt spjald eftir aðeins stundarfjórðungsleik þegar hann traðkaði á sköflungi Oussama Targhalline úr liði Feyenoord. Um óviljaverk var að ræða, en brotið ljótt og Targhalline fór sárþjáður af velli. Ernirnir voru því manni færri það sem eftir lifði leiks en með elju, skipulagi og frábærri frammistöðu markvarðarins Jari de Busser tókst næstum því að ná í markalaust jafntefli. Evert Linthorst gerðist brotlegur innan teigs í uppbótartíma og Casper Tengstedt skoraði það sem reyndist sigurmark Feyenord á 92 mínútu. Alfons spilaði allan leikinn í bakverðinum en Stefán Ingi kom inn á í uppbótartíma, eftir mark Feyenoord. Áðurnefndur Baaten er líklega á leið í þriggja leikja bann vegna brots síns í dag og það gæti opnað möguleika fyrir íslenska framherjann á að vinna sér leið inn í byrjunarliðið. Go Ahead Eagles eru með 23 stig í 15. sæti deildarinnar, fjórum stigum fyrir ofan fallsvæðið. Feyenoord er með 45 stig í öðru sæti, 14 stigum á eftir toppliði PSV Eindhoven sem er langt komið með að tryggja sér hollenska meistaratitilinn. Hollenski boltinn Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti Mark dæmt af Orra á Bernabéu Fótbolti Of seinn til að sjást í mynd: „Þetta er bara á allt of lágu plani“ Körfubolti Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Fótbolti Fleiri fréttir Karólína hetjan á ögurstundu Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum KSÍ dregur úr verðhækkunum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Tillaga um Breiðholt á ársþingi KSÍ Mark dæmt af Orra á Bernabéu Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki KR lenti tveimur undir en er enn án taps Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Keflavík og HK á sigurbraut Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Byrja á Eistum og enda loksins á heimavelli Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Sandra María mátti sætta sig við tap gegn sínu gamla liði Valgeir náði mikilvægum áfanga eftir krefjandi tíma Jón Dagur skoraði beint úr aukaspyrnu í fyrsta leik sínum með Brann Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ Er Thomas Frank sá versti? Sjá meira