Grát­legt hjá Íslendingaliðinu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Alfons og félagar í vörninni voru örfáum mínútum frá því að ná í mikilvægt stig. ANP via Getty Images

Íslendingalið Go Ahead Eagles tapaði naumlega 1-0 fyrir Feyenoord á De Kuip-vellinum í Rotterdam í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Sigurmarkið kom í uppbótartíma eftir hetjulega baráttu tíu leikmanna Arnanna í 75 mínútur.

Tveir Íslendingar gengu í raðir hollenska liðsins í janúar og var Alfons Sampsted í byrjunarliðinu í hægri bakvarðarstöðu Arnanna. Framherjinn Stefán Ingi Sigurðarson sat á varamannabekknum.

Samkeppnisaðili Stefáns, framherjinn Thibo Baaten, fékk að líta beint rautt spjald eftir aðeins stundarfjórðungsleik þegar hann traðkaði á sköflungi Oussama Targhalline úr liði Feyenoord. Um óviljaverk var að ræða, en brotið ljótt og Targhalline fór sárþjáður af velli.

Ernirnir voru því manni færri það sem eftir lifði leiks en með elju, skipulagi og frábærri frammistöðu markvarðarins Jari de Busser tókst næstum því að ná í markalaust jafntefli.

Evert Linthorst gerðist brotlegur innan teigs í uppbótartíma og Casper Tengstedt skoraði það sem reyndist sigurmark Feyenord á 92 mínútu.

Alfons spilaði allan leikinn í bakverðinum en Stefán Ingi kom inn á í uppbótartíma, eftir mark Feyenoord.

Áðurnefndur Baaten er líklega á leið í þriggja leikja bann vegna brots síns í dag og það gæti opnað möguleika fyrir íslenska framherjann á að vinna sér leið inn í byrjunarliðið.

Go Ahead Eagles eru með 23 stig í 15. sæti deildarinnar, fjórum stigum fyrir ofan fallsvæðið. Feyenoord er með 45 stig í öðru sæti, 14 stigum á eftir toppliði PSV Eindhoven sem er langt komið með að tryggja sér hollenska meistaratitilinn.

Hollenski boltinn

