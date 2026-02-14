Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Sindri Sverrisson skrifar 14. febrúar 2026 21:52 Andrea Cambiaso skoraði fyrir bæði lið í kvöld. Getty Ítalski landsliðsmaðurinn Andrea Cambiaso var afar áberandi í stórleik Inter og Juventus í ítölsku A-deildinni í fótbolta í kvöld. Inter vann leikinn, 3-2, og stefnir hraðbyri að titlinum. Pólverjinn Piotr Zielinski reyndist hetja Inter en hann skoraði sigurmarkið á 90. mínútu í bráðfjörugum leik þar sem rautt spjald á Pierre Kalulu, varnarmann Juventus, hafði mikið að segja. Kalulu var rekinn af velli með sitt annað gula spjald á 42. mínútu, í stöðunni 1-1. Í sjónvarpi mátti þó sjá að hann virtist ekkert snerta Alessandro Bastoni, þegar seinna gula spjaldið fór á loft, en VAR gat ekkert aðhafst þar sem ekki var um beint rautt spjald að ræða. Mörkin tvö sem þarna höfðu verið skoruð í leiknum komu bæði frá Cambiaso, sem fyrst skoraði sjálfsmark og kom Inter yfir en jafnaði svo sjálfur metin á 26. mínútu. Í seinni hálfleiknum kom Francesco Pio Esposito Inter yfir á nýjan leik, þegar korter var eftir, en Manuel Locatelli jafnaði metin á 83. mínútu. Þá var þó enn tími fyrir toppliðið til að tryggja sér stigin þrjú. Þetta þýðir að Inter er með 61 stig eftir 25 leiki og nú átta stiga forskot á AC Milan á toppnum en AC Milan á þó leik til góða. Juventus er í 4. sæti með 46 stig. Ítalski boltinn Mest lesið Hjörtu Svía brotin: „NEI, NEI, NEI“ Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Enski boltinn Hlé á keppni eftir að Jón Erik þeyttist út í vegg Sport Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Enski boltinn Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot Enski boltinn Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Enski boltinn Mark dæmt af Orra á Bernabéu Fótbolti Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Íslenski boltinn Fleiri fréttir Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Tillaga um Breiðholt á ársþingi KSÍ Mark dæmt af Orra á Bernabéu Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki KR lenti tveimur undir en er enn án taps Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Keflavík og HK á sigurbraut Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Byrja á Eistum og enda loksins á heimavelli Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Sandra María mátti sætta sig við tap gegn sínu gamla liði Valgeir náði mikilvægum áfanga eftir krefjandi tíma Jón Dagur skoraði beint úr aukaspyrnu í fyrsta leik sínum með Brann Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Algjör óreiða á vef KSÍ: „Skil pirringinn en þetta mun allt koma“ Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara Sjá meira