Skoraði fyrir bæði lið í stór­leiknum

Sindri Sverrisson skrifar
Andrea Cambiaso skoraði fyrir bæði lið í kvöld.
Getty

Ítalski landsliðsmaðurinn Andrea Cambiaso var afar áberandi í stórleik Inter og Juventus í ítölsku A-deildinni í fótbolta í kvöld. Inter vann leikinn, 3-2, og stefnir hraðbyri að titlinum.

Pólverjinn Piotr Zielinski reyndist hetja Inter en hann skoraði sigurmarkið á 90. mínútu í bráðfjörugum leik þar sem rautt spjald á Pierre Kalulu, varnarmann Juventus, hafði mikið að segja.

Kalulu var rekinn af velli með sitt annað gula spjald á 42. mínútu, í stöðunni 1-1. Í sjónvarpi mátti þó sjá að hann virtist ekkert snerta Alessandro Bastoni, þegar seinna gula spjaldið fór á loft, en VAR gat ekkert aðhafst þar sem ekki var um beint rautt spjald að ræða.

Mörkin tvö sem þarna höfðu verið skoruð í leiknum komu bæði frá Cambiaso, sem fyrst skoraði sjálfsmark og kom Inter yfir en jafnaði svo sjálfur metin á 26. mínútu.

Í seinni hálfleiknum kom Francesco Pio Esposito Inter yfir á nýjan leik, þegar korter var eftir, en Manuel Locatelli jafnaði metin á 83. mínútu. Þá var þó enn tími fyrir toppliðið til að tryggja sér stigin þrjú.

Þetta þýðir að Inter er með 61 stig eftir 25 leiki og nú átta stiga forskot á AC Milan á toppnum en AC Milan á þó leik til góða. Juventus er í 4. sæti með 46 stig.

Ítalski boltinn

