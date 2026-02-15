„Þeir gera allt til þess að blekkja okkur“ Sindri Sverrisson skrifar 15. febrúar 2026 23:16 Pierre Kalulu trúði ekki að hann væri að fá rauða spjaldið en Alessandro Bastoni var hæstánægður. Getty Dómarastjóri hefur fengið sig fullsaddan af leikaraskap í ítölsku A-deildinni í fótbolta og finnur til með dómaranum Federico La Penna sem nú gæti þurft að bíða í mánuð eftir að fá aftur að dæma leik í deildinni. La Penna lét blekkjast af leikaraskap í stórleik Inter og Juventus í gærkvöld þegar hann rak Pierre Kalulu, leikmann Juventus, af velli með sitt annað gula spjald. Inter vann leikinn 3-2 en þegar Kalulu var rekinn af velli rétt fyrir hálfleik var ekkert hægt að gera til að leiðrétta mistökin, þar sem ekki var um beint rautt spjald að ræða. Ítalskir miðlar segja raunar að fyrra gula spjaldið hafi verið ansi strangt en að hið seinna hafi hreinlega verið kolrangur dómur. Kalulu fékk það spjald fyrir brot á Alessandro Bastoni en í sjónvarpi sást vel að Kalulu snerti hann ekki. Alessandro Bastoni fékk gula spjaldið í gær en fiskaði líka Pierre Kalulu af velliGetty/Mairo Cinquetti Dómarastjóri deildarinnar, Ginaluca Rocchi, segir þetta enn eitt dæmið um það að leikmenn stundi það að blekkja dómara. „Við erum mjög vonsviknir, bæði með ákvörðun La Penna sem var augljóslega röng og með það að ekki megi nota VAR í svona tilvikum,“ sagði Rocchi við ítölsku fréttaveituna Ansa. „La Penna er í öngum sínum og við finnum til með honum en ég verð að tala hreint út: Hann er ekki sá eini sem gerði mistök því þetta atvik í gær var skýrt dæmi um leikaraskap. Nýjasta dæmið í deild þar sem þeir gera allt til þess að blekkja okkur,“ sagði Rocchi. Ítalskir miðlar á borð við La Gazzetta dello Sport og La Repubblica segja að búast megi við því að La Penna fari nú í mánaðarlangt hlé og að um sé að ræða efnilegan dómara sem skorti enn reynslu á hæsta stigi. Ítalski boltinn Mest lesið Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Fótbolti Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Tveir fluttir á sjúkrahús eftir harkalegt slys Sport Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Enski boltinn KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti Fleiri fréttir „Þeir gera allt til þess að blekkja okkur“ Blikar að landa Ívari Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Sigdís Eva hetjan í fyrsta leik KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó Gerðu góða ferð yfir litla beltið Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Nökkvi lagði upp í Íslendingaslagnum Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Karólína hetjan á ögurstundu Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum KSÍ dregur úr verðhækkunum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Tillaga um Breiðholt á ársþingi KSÍ Mark dæmt af Orra á Bernabéu Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki KR lenti tveimur undir en er enn án taps Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Keflavík og HK á sigurbraut Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Sjá meira