„Þeir gera allt til þess að blekkja okkur“

Sindri Sverrisson skrifar
Pierre Kalulu trúði ekki að hann væri að fá rauða spjaldið en Alessandro Bastoni var hæstánægður.
Pierre Kalulu trúði ekki að hann væri að fá rauða spjaldið en Alessandro Bastoni var hæstánægður.

Dómarastjóri hefur fengið sig fullsaddan af leikaraskap í ítölsku A-deildinni í fótbolta og finnur til með dómaranum Federico La Penna sem nú gæti þurft að bíða í mánuð eftir að fá aftur að dæma leik í deildinni.

La Penna lét blekkjast af leikaraskap í stórleik Inter og Juventus í gærkvöld þegar hann rak Pierre Kalulu, leikmann Juventus, af velli með sitt annað gula spjald.

Inter vann leikinn 3-2 en þegar Kalulu var rekinn af velli rétt fyrir hálfleik var ekkert hægt að gera til að leiðrétta mistökin, þar sem ekki var um beint rautt spjald að ræða.

Ítalskir miðlar segja raunar að fyrra gula spjaldið hafi verið ansi strangt en að hið seinna hafi hreinlega verið kolrangur dómur. Kalulu fékk það spjald fyrir brot á Alessandro Bastoni en í sjónvarpi sást vel að Kalulu snerti hann ekki.

Alessandro Bastoni fékk gula spjaldið í gær en fiskaði líka Pierre Kalulu af velliGetty/Mairo Cinquetti

Dómarastjóri deildarinnar, Ginaluca Rocchi, segir þetta enn eitt dæmið um það að leikmenn stundi það að blekkja dómara.

„Við erum mjög vonsviknir, bæði með ákvörðun La Penna sem var augljóslega röng og með það að ekki megi nota VAR í svona tilvikum,“ sagði Rocchi við ítölsku fréttaveituna Ansa.

„La Penna er í öngum sínum og við finnum til með honum en ég verð að tala hreint út: Hann er ekki sá eini sem gerði mistök því þetta atvik í gær var skýrt dæmi um leikaraskap. Nýjasta dæmið í deild þar sem þeir gera allt til þess að blekkja okkur,“ sagði Rocchi.

Ítalskir miðlar á borð við La Gazzetta dello Sport og La Repubblica segja að búast megi við því að La Penna fari nú í mánaðarlangt hlé og að um sé að ræða efnilegan dómara sem skorti enn reynslu á hæsta stigi.

