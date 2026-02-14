Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Mark dæmt af Orra á Bernabéu

Sindri Sverrisson skrifar
Federico Valverde var á skotskónum í kvöld og Trent Alexander-Arnold lagði upp.
Real Sociedad, lið Orra Steins Óskarssonar, átti erfitt uppdráttar á Bernabéu leikvanginum í kvöld og varð að sætta sig við 4-1 tap gegn Real Madrid.

Orri var ekki í byrjunarliði gestanna en kom inná fyrir fyrirliðann Mikel Oyarzabal þegar hálftími var eftir.

Þegar fimm mínútur voru eftir náði Orri að koma boltanum í netið en markið var hins vegar dæmt af vegna rangstöðu.

Staðan var þegar orðin 4-1 þegar Orri kom inná og skoraði Vinicius Junior tvö marka heimamanna. Gonzalo García kom þeim yfir á 5. mínútu, eftir sendingu frá Trent Alexander-Arnold, en Oyarzabal jafnaði metin úr víti á 21. mínútu.

Vinicius skoraði svo úr víti á 25. mínútu og Federico Valverde jók muninn skömmu síðar. Vinicius skoraði svo seinna mark sitt, einnig úr víti, í upphafi seinni hálfleiks.

Real Madrid komst þar með tveimur stigum upp fyrir Barcelona á toppi spænsku deildarinnar en Börsungar eiga nú leik til góða. Real Sociedad er með 31 stig í 8. sæti, þremur stigum á eftir Celta og fjórum á eftir Espanyol.

Næsti leikur Real Madrid er í Meistaradeild Evrópu því einvígi liðsins við Benfica hefst á þriðjudaginn.

