Mark dæmt af Orra á Bernabéu Sindri Sverrisson skrifar 14. febrúar 2026 19:32 Federico Valverde var á skotskónum í kvöld og Trent Alexander-Arnold lagði upp. Getty/Burak Akbulut Real Sociedad, lið Orra Steins Óskarssonar, átti erfitt uppdráttar á Bernabéu leikvanginum í kvöld og varð að sætta sig við 4-1 tap gegn Real Madrid. Orri var ekki í byrjunarliði gestanna en kom inná fyrir fyrirliðann Mikel Oyarzabal þegar hálftími var eftir. Þegar fimm mínútur voru eftir náði Orri að koma boltanum í netið en markið var hins vegar dæmt af vegna rangstöðu. Staðan var þegar orðin 4-1 þegar Orri kom inná og skoraði Vinicius Junior tvö marka heimamanna. Gonzalo García kom þeim yfir á 5. mínútu, eftir sendingu frá Trent Alexander-Arnold, en Oyarzabal jafnaði metin úr víti á 21. mínútu. Vinicius skoraði svo úr víti á 25. mínútu og Federico Valverde jók muninn skömmu síðar. Vinicius skoraði svo seinna mark sitt, einnig úr víti, í upphafi seinni hálfleiks. Real Madrid komst þar með tveimur stigum upp fyrir Barcelona á toppi spænsku deildarinnar en Börsungar eiga nú leik til góða. Real Sociedad er með 31 stig í 8. sæti, þremur stigum á eftir Celta og fjórum á eftir Espanyol. Næsti leikur Real Madrid er í Meistaradeild Evrópu því einvígi liðsins við Benfica hefst á þriðjudaginn.