Gerðu góða ferð yfir litla beltið

Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson varði mark Midtjylland í 4-1 sigri á OB á útivelli í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Midtjylland er í harðri baráttu á toppi deildarinnar og þurfti sigur í þeirri baráttu í dag. Liðið fór yfir Litlubeltisbrúna frá Jótlandi til Fjóns er það sótti OB heim til Óðinsvéa.
Hann var aldrei í mikilli hættu en staðan var orðin 2-0 innan átta mínútna þökk sé mörkum Philips Billing, fyrrum leikmanns Bournemouth á Englandi, og Brassans Júnior Brumado.
Brumado bætti tveimur mörkum við fyrir hlé, og hafði því skorað þrennu er Midtjylland fór með 4-0 forystu til búningsherbergja. Sá brasilíski fór svo meiddur af velli í hálfleiknum en hafði skilað fínasta dagsverki.
Elíasi tókst ekki að halda hreinu þar sem OB minnkaði muninn með marki Súrínamans Jay Roy Grot fljótlega eftir hléið. Landsliðsmarkvörðurinn átti þó fínasta leik og varði þrjú skot úr vítateignum í leik dagsins.
Midtjylland lauk þá leiknum manni færri vegna rauðs spjalds Króatans Martin Erlic sem hann hlaut eftir að hafa brotið af sér sem aftasti maður á 81. mínútu.
Það breytti þó litlu um niðurstöðuna og Midtjylland vann 4-1 sigur.
Midtjylland er með 42 stig í öðru sæti deildarinnar eftir sigurinn, tveimur stigum á eftir AGF sem er á toppnum. Bröndby er í þriðja sæti heilum tíu stigum á eftir Elíasi og félögum.
OB er með 26 stig í áttunda sæti.