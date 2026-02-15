Fótbolti

Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó

Sindri Sverrisson skrifar
Menn áttu erfitt með að greina boltann í snjónum í Rotterdam í dag.
Leikmenn Sparta Rotterdam og NEC Nijmegen gerðu heiðarlega tilraun til þess að spila fótbolta í miklum snjó í Hollandi í dag en urðu á endanum að hætta.

Leikurinn entist aðeins í sjö mínútur því þó að boltinn hafi verið appelsínugulur þá voru aðstæður of slæmar til að spila. Snjónum kyngdi niður og hann hlóðst utan á boltann þegar spyrnt var með jörðinni.

Dómarinn Jannick van der Laan skipaði leikmönnum að halda inn til búningsklefa og tók svo þá ákvörðun að flauta leikinn af, þegar aðeins sjö mínútur höfðu verið spilaðar og staðan var 0-0.

Willum Þór Willumsson var í byrjunarliði Nijmegen og eflaust ýmsu vanur þegar kemur að veðurskilyrðum. Hann þarf hins vegar nú, líkt og aðrir leikmenn liðanna, að bíða fram á þriðjudaginn en þá er áætlað að leikurinn fari fram.

Um ansi mikilvægan leik er að ræða því liðin eru á svipuðum slóðum í efri hlutanum. NEC Nijmegen er í 4. sæti með 41 stig en Sparta í 6. sæti með 36 stig.

Hollenski boltinn

