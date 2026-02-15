Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó Sindri Sverrisson skrifar 15. febrúar 2026 18:09 Menn áttu erfitt með að greina boltann í snjónum í Rotterdam í dag. Getty/Bart Stoutjesdijk Leikmenn Sparta Rotterdam og NEC Nijmegen gerðu heiðarlega tilraun til þess að spila fótbolta í miklum snjó í Hollandi í dag en urðu á endanum að hætta. Leikurinn entist aðeins í sjö mínútur því þó að boltinn hafi verið appelsínugulur þá voru aðstæður of slæmar til að spila. Snjónum kyngdi niður og hann hlóðst utan á boltann þegar spyrnt var með jörðinni. Dómarinn Jannick van der Laan skipaði leikmönnum að halda inn til búningsklefa og tók svo þá ákvörðun að flauta leikinn af, þegar aðeins sjö mínútur höfðu verið spilaðar og staðan var 0-0. De sneeuw gooit roet in het eten in Rotterdam. ❌ℹ️ Sparta Rotterdam - N.E.C. Nijmegen definitief gestaakt. Meer informatie over uitspelen van het duel volgt later. #spanec pic.twitter.com/nRTnD1gOUs— VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) February 15, 2026 Willum Þór Willumsson var í byrjunarliði Nijmegen og eflaust ýmsu vanur þegar kemur að veðurskilyrðum. Hann þarf hins vegar nú, líkt og aðrir leikmenn liðanna, að bíða fram á þriðjudaginn en þá er áætlað að leikurinn fari fram. Um ansi mikilvægan leik er að ræða því liðin eru á svipuðum slóðum í efri hlutanum. NEC Nijmegen er í 4. sæti með 41 stig en Sparta í 6. sæti með 36 stig. Hollenski boltinn Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Tveir fluttir á sjúkrahús eftir harkalegt slys Sport Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Enski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Fótbolti Fleiri fréttir Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó Gerðu góða ferð yfir litla beltið Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Nökkvi lagði upp í Íslendingaslagnum Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Karólína hetjan á ögurstundu Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum KSÍ dregur úr verðhækkunum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Skoraði fyrir bæði lið í stórleiknum Tillaga um Breiðholt á ársþingi KSÍ Mark dæmt af Orra á Bernabéu Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki KR lenti tveimur undir en er enn án taps Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Keflavík og HK á sigurbraut Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Byrja á Eistum og enda loksins á heimavelli Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Sjá meira