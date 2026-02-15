Fótbolti

Valdi Noreg fram yfir Ís­land og kveður eftir tíu frá­bær ár

Sindri Sverrisson skrifar
María Þórisdóttir hefur spilað sinn síðasta landsleik. Hún á norska móður en íslenskan föður og gat því valið á milli þess að spila fyrir norska eða íslenska landsliðið.
María Þórisdóttir hefur nú formlega kvatt norska fótboltalandsliðið eftir að hafa spilað 71 landsleik. Hún segir árin tíu með landsliðinu hafa verið frábær.

Eins og mörgum er kunnugt er María dóttir Þóris Hergeirssonar handboltaþjálfara og hefði hún því vel getað valið sér að spila frekar fyrir íslenska landsliðið.

Þessi 32 ára miðvörður fæddist hins vegar og ólst upp í Noregi og hefur verið stoltur fulltrúi þjóðarinnar frá því í yngri landsliðum.

Nú er hins vegar komið að leiðarlokum, eins og María tilkynnti sjálf á Instagram í dag.

„Eftir 10 frábær ár er kominn tími til að kveðja landsliðið❤️

Ég hef fengið að spila fyrir Noreg 71 sinni og í hvert einasta skipti hef ég borið fánann á brjóstinu með stolti og heiðri. Landsliðið hefur þýtt óendanlega mikið fyrir mig og að fá að spila fyrir Noreg hefur verið það stærsta sem ég hef gert á ferlinum. Það hefur verið gríðarlegur hvati á þessu ferðalagi.

Ég hef fengið að upplifa svo mikla gleði og alveg sérstakar stundir, en líka erfið tímabil sem hafa verið sársaukafull og markað sín spor. Það sem stendur þó upp úr er allt það frábæra fólk sem ég hef fengið að deila þessu ferðalagi með – bæði liðsfélagar og stuðningslið. Fólk sem hefur lagt sitt að mörkum, stutt við, skorað á og tekið þátt í að skapa minningar og vináttu fyrir lífstíð,“ skrifaði María.

María hóf félagsliðaferil sinn með Klepp en spilaði síðan með Chelsea, Manchester United, Brighton, Marseille og Brann áður en hún sneri í vetur aftur heim í Klepp.

