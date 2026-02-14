Aðeins þrjár tillögur liggja fyrir ársþingi Knattspyrnusambands Íslands en ein þeirra snýr að sameiningu Leiknis og ÍR í eitt knattspyrnufélag; Breiðholt.
Eins og fram hefur komið stefna íþróttafélagið Leiknir og knattspyrnudeild ÍR að því að koma nýju sameinuðu félagi, Breiðholti, á koppinn.
Það ræðst á aðalfundum Leiknis og ÍR í apríl hvort af þessu verður en ljóst er að málið mun ekki hafa áhrif á fótboltasumarið 2026.
En ef knattspyrnufélagið Breiðholt verður að veruleika þarf að ákveða hvernig það kemur inn í staðinn fyrir Leikni og ÍR.
Tillagan sem félögin hafa lagt fyrir ársþing KSÍ er sú að Breiðholt muni taka stöðu þess félags sem endar ofar í lok tímabilsins 2026.
Að sama skapi felur tillagan í sér að í yngri flokkum taki Breiðholt einnig stöðu þess félags sem endar ofar í hverjum flokki.
Í umsögn mótanefndar KSÍ er gerð ein athugasemd en hún snýst aðeins um það að stofnfundur nýs félags verði að fara fram tímanlega fyrir 10. nóvember, því það sé lokadagur til að tilkynna um þátttöku liða í meistaraflokki fyrir næsta tímabil. Í tillögu Leiknis og ÍR var talað um að stefnt væri að stofnfundi í síðasta lagi 1. desember 2026 og er ljóst að það yrði of seint.
Ársþing KSÍ fer fram á Egilsstöðum í lok þessa mánaðar, þann 28. febrúar.
Vinna er hafin við stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti og niðurlagningu knattspyrnudeilda ÍR og Leiknis. Stefnt er að því að kynna hugmyndina á aðalfundum félaganna í apríl en núverandi aðalstjórn ÍR er ekki hlynnt breytingunni.