Dúfa stöðvaði leik Orra og fé­laga í gær

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jose Maria Gimenez hjá Atletico de Madrid sést hér taka upp dúfuna af grasinu.
Dúfa stöðvaði leik stuttlega í 3-2 sigri Atletico Madrid á Real Sociedad í spænsku deildinni í fótbolta í gærkvöldi.

Varnarmaðurinn Jose Gimenez hjá Atletico tók fuglinn upp af vellinum og kom honum í öruggt skjól.

Leikurinn var stöðvaður á 22. mínútu þegar Úrúgvæinn fjarlægði meiddan fuglinn af vellinum eftir að fuglagreyið virtist hafa orðið fyrir boltanum í miðjum leik.

Spænskir fjölmiðlar höfðu eftir Gimenez um atvikið: „Ég spurði dómarann hvað væri í gangi. Hann sagði mér að það væri út af dúfunni og ég sagði: ‚Í alvöru? Stöðvaðirðu leikinn út af dúfunni?‘ Ég tók hana upp. Ég veit ekki hvort það eigi að gera það á einhvern ákveðinn hátt. Ég vona að hún hafi ekki slasast alvarlega,“ sagði Jose Gimenez.

Þetta var önnur stoðsending Gimenez í leiknum eftir að hafa lagt upp fyrsta mark Atletico, þegar hann skallaði langt innkast áfram á Alexander Sørloth sem skoraði á fimmtu mínútu.

Carlos Soler svaraði svo fyrir gestina fjórum mínútum síðar.

Nicolas Gonzalez skoraði síðan tvö mörk sitt hvoru megin við mark frá Mikel Oyarzabal og lið Diego Simeone styrkti þar með tök sín á þriðja sæti deildarinnar.

Orri Steinn Óskarsson var í byrjunarliði Real Sociedad en fór af velli í stöðunni 1-1.

