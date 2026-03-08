Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. mars 2026 08:30 Jose Maria Gimenez hjá Atletico de Madrid sést hér taka upp dúfuna af grasinu. Getty/Dennis Agyeman Dúfa stöðvaði leik stuttlega í 3-2 sigri Atletico Madrid á Real Sociedad í spænsku deildinni í fótbolta í gærkvöldi. Varnarmaðurinn Jose Gimenez hjá Atletico tók fuglinn upp af vellinum og kom honum í öruggt skjól. Leikurinn var stöðvaður á 22. mínútu þegar Úrúgvæinn fjarlægði meiddan fuglinn af vellinum eftir að fuglagreyið virtist hafa orðið fyrir boltanum í miðjum leik. Spænskir fjölmiðlar höfðu eftir Gimenez um atvikið: „Ég spurði dómarann hvað væri í gangi. Hann sagði mér að það væri út af dúfunni og ég sagði: ‚Í alvöru? Stöðvaðirðu leikinn út af dúfunni?‘ Ég tók hana upp. Ég veit ekki hvort það eigi að gera það á einhvern ákveðinn hátt. Ég vona að hún hafi ekki slasast alvarlega,“ sagði Jose Gimenez. Þetta var önnur stoðsending Gimenez í leiknum eftir að hafa lagt upp fyrsta mark Atletico, þegar hann skallaði langt innkast áfram á Alexander Sørloth sem skoraði á fimmtu mínútu. Carlos Soler svaraði svo fyrir gestina fjórum mínútum síðar. Nicolas Gonzalez skoraði síðan tvö mörk sitt hvoru megin við mark frá Mikel Oyarzabal og lið Diego Simeone styrkti þar með tök sín á þriðja sæti deildarinnar. Orri Steinn Óskarsson var í byrjunarliði Real Sociedad en fór af velli í stöðunni 1-1. José María Giménez. Un ser de luz. 🕊️#LaLigaHighlights pic.twitter.com/GCTPjEbjry— Atlético de Madrid (@Atleti) March 7, 2026 Spænski boltinn Mest lesið „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Enski boltinn Tók dóttur sína með sér í sjónvarpsviðtalið og hún sló í gegn Sport Langafi dæmdi hjá langafabarni sínu Körfubolti Eini Ólympíufari Írana kemst ekki Sport Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Fótbolti Fyrrum heimsmeistari í tveggja ára bann fyrir „feluleik“ Sport Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Fótbolti Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær Fótbolti Fleiri fréttir Dúfa stöðvaði leik Orra og félaga í gær „Á þriggja daga fresti líður mér öðruvísi“ Lamine Yamal með sigurmark Börsunga Marmoush skaut City áfram í bikarnum í fjarveru Haaland Gísli Gottskálk skoraði í pólsku deildinni Garnacho í aðalhlutverki í sigri á Hollywood-liðinu Orri var farinn af velli þegar Sociedad missti frá sér leikinn Ísaki var fórnað í hálfleik eftir að Köln missti mann af velli Úkraína gerði betur en Ísland á móti heimsmeisturunum Belgísku stelpurnar blómstra undir stjórn Betu Rúnar Alex stóð óvænt í markinu en gamla undrabarnið sá um mörkin Varamaður Brynjólfs tryggði liðinu sigur á Ajax Skrifar undir nýjan samning við Liverpool Hilmir fiskaði víti og skoraði í bikarsigri Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Leiðin bein þó það vanti Kane Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Robertson sá um að hefna Sjá meira