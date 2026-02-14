Aldrei hafa fleiri verið útskrifaðir frá Háskólanum á Bifröst en í dag tóku útskriftarefni við prófskírteinum á hátíðlegri stund í Hjálmakletti. Alls voru 213 nemendur brautskráðir, þar af 46 úr grunnnámi og 167 úr meistaranámi.
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir starfandi rektor ávarpaði útskriftarnemendur og gesti. Í ávarpi sínu þakkaði hún Margréti Jónsdóttur Njarðvík, fyrrverandi rektor, fyrir góð störf í þágu skólans. Síðustu vikur námsferilsins hefðu vissulega verið erfiðir fyrir skólann og nemendur.
Sé litið til deildarskiptingar brautskráðust alls 42 nemendur frá félagsvísindadeild, 24 frá lagadeild og 147 frá viðskiptadeild. Þar af voru 155 konur og 58 karlar.
Verðlaun voru veitt fyrir framúrskarandi námsárangur. Hvatningarverðlaun hlutu Ásdís Hanna Pálsdóttir, Katrín Ýr Árnadóttir og Herdís Hulda Guðmannsdóttir. Útskriftarverðlaun fyrir grunnám fengu Jóhannes Hjálmar Smárason, Lilja Dögg Óladóttir og Ingibjörg Birna Ársælsdóttir. Útskriftarverðlaun fyrir meistaranám fengu Ingibjörg Laila Arnarsdóttir, Jóhanna Guðmundsdóttir og Elva Tryggvadóttir.