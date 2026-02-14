Valentínusardagurinn er í dag en hann skipar sífellt stærri og stærri sess í hugum Íslendinga. Deildarstjóri í Garðheimum segir sprengingu hafa orðið á síðasta ári og segir Íslendinga taka öllum gleðidögum fagnandi.
14. febrúar er valentínusardagurinn en hann er nefndur eftir dýrlingnum heilögum Valentínusi og hefur til fjölda ára skipað stóran sess hjá ástföngnu fólki, ekki síst í Bandaríkjunum. Hér á Íslandi hefur hann verið fyrirferðameiri á síðustu árum.
„Hann hefur stækkað töluvert og sérstaklega síðustu ár og það varð eiginlega svona sprengja síðasta ár. Ég hugsa að það megi nú alveg rekja það til þess að stefnumótamenning er nú svolítið að aukast á Íslandi. Maður hefur heyrt í ungu strákunum æ, ég klikkaði á að panta borð og svona,“ sagði Ólöf Ágústa Erlingsdóttir deildarstjóri blómadeildar í Garðheimum í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Fólk á öllum aldri fagni deginum og ekki megi gleyma því að hann sé líka vinadagur. Fjölbreytnin er töluverð í vali á blómum.
„Rauðar rósir eru náttúrulega mjög vinsælar en ekkert alveg algilt. Það er bara blandað í blómvendi og bara litur sem að vinurinn eða elskandinn vill og þykir fallegt.“
Konudagurinn er um næstu helgi og því nóg um að vera í blómabransanum þessa dagana.
„Við erum svolítið stemningsfólk, við tökum bara öllum gleðidögum fagnandi. Svo er konudagurinn og þá er þetta kannski meira eiginmennirnir og afar sem færa ömmubörnum og stelpum og konunum sínum og dætrum. Þetta er svolítið annar markhópur næstu helgi.“