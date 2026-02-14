Ánægja með bæjarstjórann en Sjálfstæðismenn með mest fylgi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. febrúar 2026 12:23 H-flokkurinn klofnaði út frá Sjálfstæðisflokknum fyrir kosningarnar 2018. Egill Aðalsteinsson Tæplega 70 prósent Vestmannaeyinga segjast ánægðir með störf Írisar Róbertsdóttur bæjarstjóra en þó hyggjast talsvert fleiri kjósa Sjálfstæðisflokkinn en H-listann samkvæmt nýrri skoðanakönnun. Könnunin var framkvæmd af Gallup á tímabilinu frá 15. janúar til 2. febrúar en vert er að taka fram að niðurstöðurnar endurspegla því hug kjósenda áður en að Miðflokkurinn tilkynnti um framboð í Eyjum og H-listinn, Fyrir Heimaey, hefur enn ekki tilkynnt um hvort hann hyggist bjóða fram. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er Sjálfstæðisflokkurinn með 43,9 prósenta fylgi í Vestmannaeyjum, H-listinn með 27,3 prósenta fylgi, Eyjalistinn með 19,7 prósenta fylgi og Miðflokkurinn 9,2. Meirihluti bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar samanstendur í dag af fulltrúum H-listans og Eyjalistans. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er mikil ánægja með störf Írisar Róbertsdóttur sem gegnt hefur embætti bæjarstjóra frá árinu 2018. 30,8 prósent svarenda sögðust mjög ánægð með störf hennar, 35,6 prósent frekar ánægð, 23,1 prósent frekar óánægð og 10,4 prósent mjög óánægð. 66,4 prósent svarenda sögðust því mjög eða frekar ánægð með störf bæjarstjórans. Vestmannaeyjar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið WhatsApp-skilaboð Auðuns til konunnar ekki metin gild Innlent Lak trúnaðargögnum um Icesave til viðskiptamógúls Erlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Gífurlegt mannfall en litlar breytingar á víglínunni Erlent Landfylling í Skerjafirði: Óttast að borgin vaði af stað Innlent Safnstjórinn segir þessa flugvél merkasta gripinn Innlent Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Innlent „Þá er Ísland kannski næsti biti“ Innlent Mildari tónn en sama innihaldið: Sagði Evrópu „hlekkjaða af sektarkennd og skömm“ Erlent Tveir handteknir fyrir stórfellda líkamsárás og vörslu fíkniefna Innlent Skotinn til bana við að ógna lögreglumönnum með hníf og skærum Erlent Fleiri fréttir Ánægja með bæjarstjórann en Sjálfstæðismenn sigurstranglegastir Uppnám á bráðamóttökunni og seinagangur í Grindavík Fluttur á sjúkrahús eftir líkamsárás í Grafarvogi WhatsApp-skilaboð Auðuns til konunnar ekki metin gild Safnstjórinn segir þessa flugvél merkasta gripinn Herþotur frá Svíþjóð, Danmörku og Þýskalandi á Íslandi Tveir handteknir fyrir stórfellda líkamsárás og vörslu fíkniefna Landfylling í Skerjafirði: Óttast að borgin vaði af stað Loðnutorfur á hraðferð með suðurströndinni „Þá er Ísland kannski næsti biti“ Algjör samstaða sé um að hækka bætur Kanna samninga við Klíníkina vegna „hamfaraástands“ Vildi fá hestinn endurgreiddan þar sem hann var með aukatönn Viðræður við Klíníkina, barátta stórvelda og Breiðholt Got Talent Óðinn Svan leiðir L-listann Siguðu lögreglu á sofandi fastakúnna „Ég hef aldrei séð svona samninga“ Tveir veiðimenn fengu tvær milljónir frá Hval Boðar tímabundna heimild svo unnt sé að senda erlenda fanga fyrr úr landi Kominn undan feldi og svarið er nei Féll allt að tuttugu metra við foss á Snæfellsnesi Bíða enn gagna mánuði frá upphafi rannsóknar Gagnrýnin byggi „að miklu leyti á misskilningi“ Framlag Íslands mun minna en annarra Norðurlanda Á leið til Íslands átta vikum eftir slysið VG vex og býður á stefnumót og Vor til vinstri leitar að fólki Allt rykbindiefni búið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Bruninn látinn klára sig og vettvangur afhentur lögreglu Framlag Íslands hlutfallslega lítið og svifrykið hrellir borgarbúa Sjá meira