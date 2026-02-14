Innlent

Á­nægja með bæjar­stjórann en Sjálf­stæðis­menn með mest fylgi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
H-flokkurinn klofnaði út frá Sjálfstæðisflokknum fyrir kosningarnar 2018. Egill Aðalsteinsson

Tæplega 70 prósent Vestmannaeyinga segjast ánægðir með störf Írisar Róbertsdóttur bæjarstjóra en þó hyggjast talsvert fleiri kjósa Sjálfstæðisflokkinn en H-listann samkvæmt nýrri skoðanakönnun.

Könnunin var framkvæmd af Gallup á tímabilinu frá 15. janúar til 2. febrúar en vert er að taka fram að niðurstöðurnar endurspegla því hug kjósenda áður en að Miðflokkurinn tilkynnti um framboð í Eyjum og H-listinn, Fyrir Heimaey, hefur enn ekki tilkynnt um hvort hann hyggist bjóða fram.

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er Sjálfstæðisflokkurinn með 43,9 prósenta fylgi í Vestmannaeyjum, H-listinn með 27,3 prósenta fylgi, Eyjalistinn með 19,7 prósenta fylgi og Miðflokkurinn 9,2.

Meirihluti bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar samanstendur í dag af fulltrúum H-listans og Eyjalistans.

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er mikil ánægja með störf Írisar Róbertsdóttur sem gegnt hefur embætti bæjarstjóra frá árinu 2018. 30,8 prósent svarenda sögðust mjög ánægð með störf hennar, 35,6 prósent frekar ánægð, 23,1 prósent frekar óánægð og 10,4 prósent mjög óánægð. 66,4 prósent svarenda sögðust því mjög eða frekar ánægð með störf bæjarstjórans.

Vestmannaeyjar Sveitarstjórnarkosningar 2026

