Tveir handteknir fyrir stórfellda líkamsárás og vörslu fíkniefna Samúel Karl Ólason skrifar 14. febrúar 2026 07:32 Lögregluþjónar á ferfðinni í nótt. Vísir/Kolbeinn Tumi Lögregluþjónar á höfuðborgarsvæðinu handtóku í nótt tvo menn í Grafarvogi sem grunaðir eru um stórfellda líkamsárás og vörslu fíkniefna. Þá var einnig handtekinn maður í Breiðholti sem grunaður er um líkamsárás, eignaspjöll, hótanir og vopnalagabrot. Átta gistu í fangageymslum í nótt, samkvæmt dagbók lögreglunnar. Þar segir að innbrot og þjófnaður hafi verið framinn í gistiheimili í miðbænum og þaðan barst einnig tilkynning um slagsmál, þar sem tvö voru handtekin. Bæði eru grunuð um líkamsárás og brot á lögreglusamþykkt. Þá var maður handtekinn í Múlahverfi fyrir sölu fíkniefna, peningaþvætti og útlendingalagabrot. Einn var handtekinn í Kópavogi vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna, sölu þeirra og útlendingalagabrots. Annar var handtekinn í Garðabæ fyrir húsbrot. Lögreglumál