Tveir hand­teknir fyrir stór­fellda líkams­á­rás og vörslu fíkni­efna

Samúel Karl Ólason skrifar
Lögregluþjónar á ferfðinni í nótt. Vísir/Kolbeinn Tumi

Lögregluþjónar á höfuðborgarsvæðinu handtóku í nótt tvo menn í Grafarvogi sem grunaðir eru um stórfellda líkamsárás og vörslu fíkniefna. Þá var einnig handtekinn maður í Breiðholti sem grunaður er um líkamsárás, eignaspjöll, hótanir og vopnalagabrot.

Átta gistu í fangageymslum í nótt, samkvæmt dagbók lögreglunnar.

Þar segir að innbrot og þjófnaður hafi verið framinn í gistiheimili í miðbænum og þaðan barst einnig tilkynning um slagsmál, þar sem tvö voru handtekin. Bæði eru grunuð um líkamsárás og brot á lögreglusamþykkt.

Þá var maður handtekinn í Múlahverfi fyrir sölu fíkniefna, peningaþvætti og útlendingalagabrot.

Einn var handtekinn í Kópavogi vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna, sölu þeirra og útlendingalagabrots. Annar var handtekinn í Garðabæ fyrir húsbrot.

