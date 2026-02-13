Sandra María mátti sætta sig við tap gegn sínu gamla liði

Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Sandra María Jessen, var í byrjunarliði Köln og mátti sætta sig við tap gegn gamla liði sínu Bayer Leverkusen er liðin mættust í þýsku úrvalsdeildinni í kvöld. Lokatölur 2-1.
Bayer Leverkusen komst yfir strax á sautjándu mínútu leiksins þegar að hin þýska Vanessa Fudalla kom boltanum í netið.
Leikar stóðu 1-0, Bayer Leverkusen í vil, allt þar til á 37.mínútu þegar að Sofie Zdebel tvöfaldaði forystu heimakvenna. 2-0.
Köln tókst að hleypa spennu í leikinn undir lok venjulegs leiktíma þegar að varamaðurinn Pauline Bremer minnkaði muninn fyrir gestina í stöðuna 2-1 en nær komst Köln ekki.
Sandra María spilaði allan leikinn í liði Kölnar í kvöld, hún hefur skorað níu mörk til þessa í þýsku deildinni og er á meðal fimm markahæstu leikmanna deildarinnar og skrifaði á dögunum undir nýjan samning við félag sitt.
Köln vermir áttunda sæti deildarinnar og er með 25 stig, Sigur kvöldsins lyftir Bayer Leverkusen upp í þriðja sæti deildarinnar, þar situr liðið með 31 stig.