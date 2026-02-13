Fótbolti

Sandra María mátti sætta sig við tap gegn sínu gamla liði

Aron Guðmundsson skrifar
Sandra María Jessen, leikmaður íslenska landsliðsins og Köln
Sandra María Jessen, leikmaður íslenska landsliðsins og Köln Getty/Marcio Machado

Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Sandra María Jessen, var í byrjunarliði Köln og mátti sætta sig við tap gegn gamla liði sínu Bayer Leverkusen er liðin mættust í þýsku úrvalsdeildinni í kvöld. Lokatölur 2-1. 

Bayer Leverkusen komst yfir strax á sautjándu mínútu leiksins þegar að hin þýska Vanessa Fudalla kom boltanum í netið. 

Leikar stóðu 1-0, Bayer Leverkusen í vil, allt þar til á 37.mínútu þegar að Sofie Zdebel tvöfaldaði forystu heimakvenna. 2-0.

Köln tókst að hleypa spennu í leikinn undir lok venjulegs leiktíma þegar að varamaðurinn Pauline Bremer minnkaði muninn fyrir gestina í stöðuna 2-1 en nær komst Köln ekki. 

Sandra María spilaði allan leikinn í liði Kölnar í kvöld, hún hefur skorað níu mörk til þessa í þýsku deildinni og er á meðal fimm markahæstu leikmanna deildarinnar og skrifaði á dögunum undir nýjan samning við félag sitt.

Köln vermir áttunda sæti deildarinnar og er með 25 stig, Sigur kvöldsins lyftir Bayer Leverkusen upp í þriðja sæti deildarinnar, þar situr liðið með 31 stig. 

Þýski boltinn

