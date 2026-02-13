Valgeir Lunddal var í byrjunarliði Fortuna Dusseldorf sem tók á móti Preussen Munster í þýsku B-deildinni í kvöld. Leiknum lauk með markalausu jafntefli en var mikilvægur fyrir Valgeir.
Þetta var fyrsti byrjunarliðsleikur Valgeirs síðan í september á síðasta ári þegar að hann meiddist illa á fæti og var lengi frá.
Íslendingurinn knái sýndi fram á góða frammistöðu í kvöld og spilaði 62 mínútur en þetta var þriðji leikurinn sem hann kemur við sögu í eftir að hann jafnaði sig að fullu af meiðslunum.
Fortuna Dusseldorf hefur spilað 22 leiki í þýsku B-deildinni á tímabilinu og vermir ellefta sæti deildarinnar, er þar með 25 stig.