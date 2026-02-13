Fótbolti

Val­geir náði mikil­vægum á­fanga eftir krefjandi tíma

Aron Guðmundsson skrifar
Valgeir Lunddal er leikmaður Fortuna Dusseldorf í Þýskalandi
Valgeir Lunddal var í byrjunarliði Fortuna Dusseldorf sem tók á móti Preussen Munster í þýsku B-deildinni í kvöld. Leiknum lauk með markalausu jafntefli en var mikilvægur fyrir Valgeir. 

Þetta var fyrsti byrjunarliðsleikur Valgeirs síðan í september á síðasta ári þegar að hann meiddist illa á fæti og var lengi frá. 

Íslendingurinn knái sýndi fram á góða frammistöðu í kvöld og spilaði 62 mínútur en þetta var þriðji leikurinn sem hann kemur við sögu í eftir að hann jafnaði sig að fullu af meiðslunum. 

Fortuna Dusseldorf hefur spilað 22 leiki í þýsku B-deildinni á tímabilinu og vermir ellefta sæti deildarinnar, er þar með 25 stig. 

