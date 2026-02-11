Innlent

Vinna að því að fækka sjúk­lingum og flytja annað

Lovísa Arnardóttir og Telma Tómasson skrifa
Alma Möller heilbrigðisráðherra segir að henni líði ekki vel með stöðu spítalans.
Alma Möller heilbrigðisráðherra segir mikilvægast að fækka sjúklingum á spítalanum og flytja þau annað sem hafa lokið meðferð og geta farið annað. Á næstu dögum bætist við hjúkrunar- og dagdvalarrými til að taka við sjúklingum. Hún segir að sér líði ekki vel með stöðu spítalans og vanlíðan starfsfólks. 

Alma segir ríkisstjórnina með margs konar áætlanir yfir Landspítalann og bráðamóttökuna á sínum prjónum. Á næstu dögum opni 17 ný hjúkrunarrými og 28 dagdvalarrými. Í maí eða júní bætist svo við 100 rými í Urðarhvarfi og það sé verið að skoða að opna hluta þeirra fyrr. Alma brást við stöðunni á bráðamóttökunni í kvöldfréttum Sýnar í kvöld.

Hún segir vanda bráðamóttökunnar tvíþættan, annars vegar sé allt of hæg uppbygging hjúkrunarrýma síðustu ár. Það opni á næstu dögum 100 ný rými í Urðarhvarfi og á næsta ári verði þau orðin 270.

„Við sendum út neyðarkall fyrir minna en viku og í kjölfar þess getum við opnað, eða lagt í 17 hjúkrunarrými, og það opna 28 ný dagdvalarrými. Þannig það er auðvitað margt í gangi og þar að auki, eins og fram kom, er verið að gera allt sem hægt er til að efla heimahjúkrun og heimaþjónustu. Svo er líka verið að tala um heimaspítala.“

Hitt vandamálið er að sögn Ölmu húsnæði spítalans sem sé löngu sprungið. Borgarspítalinn hafi opnað 1969 og frá þeim tíma hafi íbúum fjölgað úr 203 þúsund í 400 þúsund og ferðamönnum fjölgað úr 50 þúsund í 2,3 milljónir.

„Þannig við erum allt of sein að byggja nýjan spítala og margt af því sem nefnt er leysist ekki fyrr en á nýrri bráðamóttöku, en það er verið að byggja við bráðamóttökuna.“

Staðan óboðleg að hennar mati 2018

Alma segir að núna liggi mest á að fækka sjúklingum og flytja þá sem hafi lokið meðferð á spítalanum annað. Hún segir annað til skoðunar auk þess sem sé ekki tímabært að fjalla um.

„Mér líður auðvitað ekki vel yfir þessu en ég er búin að fylgjast með þessu í mjög mörg ár og það hefur auðvitað verið að versna smám saman. Ég fór þarna inn sem landlæknir 2018 og þá var staðan óboðleg. En svo kemur alltaf dropinn sem fyllir mælinn,“ segir Alma og að henni heyrist hann kominn núna.

Spurð hvenær vandinn leysist segir Alma að á næstu dögum losni 17 hjúkrunarrými og svo eigi hún von á því að þau 28 dagdvalarrými sem hún nefndi muni hjálpa til. Plássin í Urðarhvarfi séu svo á áætlun í maí og júní.

„En við erum með til skoðunar að flýta að opna hluta þeirra rýma mun frekar en ég er eldri en tvævetur og þori ekki að lofa neinum dagsetningum, en ég get sagt að í heilbrigðisráðuneytinu heyrum við þetta ákall og erum að gera allt sem í mannlegum mætti stendur.“

Birti til á næsta ári

Alma segir að við árslok verði staðan orðin allt önnur en það muni taka mörg ár að komast í kapp varðandi þann skort á hjúkrunarrýmum sem sé til staðar. Það bíði 700 karlar og konur eftir hjúkrunarrýmum, 500 á biðlista og 200 í biðrýmum. Við þetta bætast um 100 á hverju ári.

„Við vitum öll að það eru engar patent lausnir, þá væri staðan ekki svona. Þetta er allt þungt í vöfum en það vinnur sannarlega með okkur að við erum að fara að opna nýtt hjúkrunarheimili, við erum að byggja við bráðamóttökuna, og síðan birtir til á næsta ári með þessum 270 nýju rýmum. Það tekur líka tíma að byggja hjúkrunarheimili en þessi ríkisstjórn hefur blásið til stórsóknar þar.“

