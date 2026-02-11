Lýsa ófremdarástandi og krefjast aðgerða strax Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. febrúar 2026 20:26 Fjöldi starfsmanna saman komnir fyrir fundinn. Vísir/Lýður Valberg Starfsfólk bráðamóttöku Landspítalans kom saman í dag og fundaði um starfsaðstæður þeirra. Það krefst þess að framkvæmdar verði úttektir á aðbúnaði og áhrifum á sjúklinga. 180 starfsmenn bráðamóttöku Landspítalans komu saman á Grand hótel í dag. Í kjölfar fundarins sendu þau frá sér ályktun þar sem þau gagnrýna stjórnvöld fyrir að hafa ekki brugðist nægilega vel við. Landspítalinn hefur verið á hæsta viðbúnaðarstigi í meira en ár. „Aðstæður á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi eru svo alvarlegar að dag hvern stefna þær öryggi sjúklinga og starfsfólks í bráða og óverjandi hættu. Þetta hefur lengi verið opinbert og viðurkennt af stjórnendum spítalans, embætti landlæknis og heilbrigðisyfirvöldum, án þess að brugðist hafi verið við með fullnægjandi hætti,“ segir í ályktuninni. Í þeim 36 plássum á bráðamóttökunni sé daglegur fjöldi innlagðra yfir hundrað, sem sé langt umfram það sem húsnæði, mönnun og öryggiskerfi þola. Til lengri tíma hafi bráðamóttakan því verið nýtt til að sinna innlögðum sjúklingum sem ættu að vera komnir á viðeigandi legudeildir. Þau benda á að fjögur ár séu liðin síðan landlæknir, sem þá var Alma Möller, núverandi heilbrigðisráðherra, uppfyllti ekki faglegar kröfur vegna þrengsla, of mikils sjúklingafjölda og undirmönnunar. Taldi hún réttast að loka deildinni en það væri ekki raunhæft þar sem hún væri sú eina sinnar tegundar á landinu. „Þessar alvarlegu yfirlýsingar landlæknis voru hunsaðar. Síðan hefur staðan ekki batnað, heldur versnað.“ Sjúklingar eins og hráviðri á göngunum Starfsfólkið segir einangrun ómögulega, ekki sé hægt að tryggja öryggi órólegra eða óstöðugra sjúklinga og segir súrefniskúta ásamt öðrum búnaði vera eins og hráðviðri á göngunum sem sé augljós bruna- og sprengihætta. „Þetta er alvarleg öryggisógn fyrir starfsfólk og sjúklinga, og með þessum fjölda sjúklinga eru vinnuaðstæður starfsfólks fullkomlega óboðlegar,“ segir í ályktuninni. Fundurinn var boðaður eftir að í ljós kom að átta starfsmenn bráðamóttökunnar hefðu verið útsettir fyrir berklasmitum. Vert er að taka fram að þeir höfðu getað smitast fyrir nokkrum árum. Atli Dagur Sigurðsson, hjúkrunarfræðingur sem meðal þeirra sem greindust með berkla, segir smitið hafa áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu hans. „Starfsfólk og sjúklingar eru sett í aðstæður þar sem hætta á smiti, slysum, ofbeldi og alvarlegum afleiðingum er augljós og viðvarandi,“ segir í ályktuninni. „Þetta undirstrikar afleiðingar þess að sýkingavarnir og aðbúnaður eru ekki í samræmi við lög og reglur. Aðgerðaleysi í uppbyggingu og fjárfestingu í heilbrigðisinnviðum hefur skapað kerfisbundinn vanda sem nú birtist með skýrum og hættulegum hætti á bráðamóttökunni.“ Krefjast aðgerða Starfsfólkð krefst þess að þeir aðilar sem bera lögbundna ábyrgð bregðist strax við og fylgi eftir athugasemdum, úttektum og nefndarniðurstöðum sem áður hafa komið fram. Krafist er þess af Embætti landlæknis að fylgja úrbótum eftir af festu að þegar gerðu mati á aðstæðum deildarinnar, Vinnueftirlitinu að framkvæma heildstæða úttekt á aðbúnaði starfsfólks og bregðast við brotum á vinnuverndarlögum og Heilbrigðiseftirlitinu að taka út aðstæður með tilliti til hollustuhátta og smitvarna. Þau krefjast þess einnig að Eldvarnaeftirlitið fylgi eftir mati sínu á brunahættu vegna súrefnisbúnaðar og þrengsla, Persónuvernd kanni aðstæður með tilliti til friðhelgi og verndar sjúklinga og að heilbrigðisyfirvöld geri úttekt á skaða og dánartíðni sjúklinga með tilliti til dvalarlengdar á bráðamóttöku. Landspítalinn Heilbrigðismál