Forsætisráðherra vísar gagnrýni ASÍ og SA á bug um að óráðlegt sé að tengja launavísitölu við elli- og örorkubætur líkt og kemur fram í frumvarpi um breytingar á almannatryggingum. Um sé að ræða réttlætismál sem ríkisstjórnin sé einhuga um. Breytingin kunni að valda verðbólguþrýstingi ef hún leiði til hækkunar bóta líkt. Það eigi líka við um aðrar launahækkanir.
Binding bótagreiðslna við launavísitölu er óráðleg og ótímabær að mati Alþýðusambands Íslands. Samtök atvinnulífsins telja breytinguna geta leitt til þess að bætur hækki hraðar en laun. Þetta er meðal gagnrýni sem hefur komið fram vegna stjórnarfrumvarps þar sem breytingin kemur fram. Þá kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að gera megi ráð fyrir verðbólguþrýstingi og milljarða útgjaldaaukningu við lögfestingu ákvæðisins.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kveður gagnrýnina í kútinn. Breytingin sé gerð til að koma í veg fyrir kjaragliðnun milli bóta öryrkja- og ellilífeyrisþega og lægstu launa í gegnum tíðina. Um sé að ræða réttlætismál sem ríkisstjórnin sé einhuga um.
„Við erum að taka á því að ákveðnir hópar samfélagsins sitji alltaf eftir og séu svo leiðréttir í átaki inn á milli. Þá koma sveiflur inn í kerfið. Auðvitað geta svona hækkanir skapað verðbólguþrýsting eins og aðrar launahækkanir. Það er hins vegar ekki rétt sem hefur verið haldið fram að það sé einhvers konar tvöfaldur lás í gangi með boðuðum breytingum,“ segir Kristrún.
Fram hefur komið að málið lykti af pólitískum hrossakaupum en Flokkur fólksins setti málið á oddinn fyrir síðustu alþingiskosningar. Kristrún segir að það eigi einnig við um Samfylkinguna.
„Ríkisstjórnin er einhuga um þetta mál. Í öðru lagi, þú ert að tala við formann jafnaðarmannaflokks sem var með þetta mál á stefnuskrá í aðdraganda kosninga og í framhaldi af þeim eða að lífeyrir skuli fylgja launaþróun,“ segir Kristrún.
Samtök atvinnulífsins hafa bent á að samkvæmt gögnum fjármálaráðuneytisins hafi ekki orðið kjaragliðnun milli bóta og launa síðustu ár heldur þvert á móti. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að gliðnunin hafi verið mikil eftir efnahagshrunið sem hafi gert það að verkum að bætur hafi dregist aftur úr síðan þrátt fyrir hækkanir inn á milli.
„Það ver vegna þess að þessi gliðnun átti sér fyrst og fremst stað í kjölfar efnahagshrunsins þá dróst þessi hópur gríðarlega aftur úr. Þrátt fyrir að það hafi verið pólitísk samstaða um að leiðrétta kjörin síðustu ár og þau hafi hækkað hraðar en launavísitala þá er enn talsverður munur á milli launa og bóta. Það er skýr afstaða ríkisstjórnarinnar að leiðrétta þennan mun, “ segir Daði.