Innlent

Tveggja bíla á­rekstur á Hellis­heiði

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Löng bílaröð er vegna lokunarinnar.
Löng bílaröð er vegna lokunarinnar. Vísir/Telma

Tveggja bíla árekstur varð á Hellisheiði, við gatnamótin að Þorlákshöfn. Lögregla og slökkvilið eru á vettvangi. Umferðartafir eru á meðan unnið er á vettvangi.

Einnig var beðið um aðstoð sjúkraflutningamanna að sögn Þorsteins M. Kristinssonar, aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi.

Tilkynning barst rétt eftir klukkan ellefu. Lögregla var komin á vettvang nokkrum mínútum eftir að tilkynningin barst. 

Á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferdin.is, segir að lokað hefur verið fyrir umferð til vesturs á Suðurlandsvegi, rétt austan við Þrengslavegamót, vegna umferðarslyss.

Ekki liggur fyrir hversu margir voru um borð í bílunum tveimur eða líðan þeirra.

Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is.

Samgönguslys Ölfus

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið