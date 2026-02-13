Innlent

Kettir drápust á meðan eig­andinn var á ferða­lagi

Freyja Þórisdóttir skrifar
MAST svipti nokkra kattaeigendur vörslu á dýrum sínum í vetur. Myndin er úr safni og tengist málinu ekki. Vísir/Einar

Matvælastofnun fjarlægði ketti af heimili sem eigandi skildi eftir eina heima á meðan hann fór í margra vikna ferðalag erlendis. Nokkrir kattanna fundust dauðir. Stofnunin sektaði fjölda dýraeigenda fyrir vanbúnað og fjarlægði hund af heimili vegna vanrækslu.

Í kjölfar ábendingar fóru starfsmenn Matvælastofnunar (MAST) á staðinn þar sem nokkrir kettir fundust dauðir en aðrir voru fjarlægðir. Þetta kemur fram í nýbirtum stjórnvaldsákvörðunum Mast í dýravelferðarmálum fyrir nóvember, desember og janúar.

Fuglasláturhús var sektað um rúmlega 140 þúsund krónur vegna brota á velferð fugla við aflífun. Samkvæmt MAST var ekki gripið til viðeigandi ráðstafana þegar óvænt varð rafmagnslaust í sláturhúsinu. Þetta leiddi til ófullnægjandi umhirðu fugla á sláturlínu.

Hundur var fjarlægður af heimili í kjölfar lögregluheimsóknar sem leiddi í ljós heilsuspillandi íbúð. Einnig greinir MAST frá því að á heimilinu hafi aðbúnaður ekki verið nægur og ummönnun á hundinum ekki sem skyldi.

Tæplega 300 þúsund króna sekt var lögð á nautgripabónda en upp komst um að hann hefði bundið naut á bása. Samkvæmt reglugerð er slíkt bannað en nautgripi má einungis binda sé þess þörf á meðan þeir eru meðhöndlaðir. 

Þá fjarlægði MAST öll kvendýr og ungviði úr hjörð annars nautgripabónda. Það var í kjölfar árangurslausra dagsekta til að knýja hann til úrbóta á velferð dýranna.

