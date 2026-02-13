Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Freyja Þórisdóttir skrifar 13. febrúar 2026 10:38 MAST svipti nokkra kattaeigendur vörslu á dýrum sínum í vetur. Myndin er úr safni og tengist málinu ekki. Vísir/Einar Matvælastofnun fjarlægði ketti af heimili sem eigandi skildi eftir eina heima á meðan hann fór í margra vikna ferðalag erlendis. Nokkrir kattanna fundust dauðir. Stofnunin sektaði fjölda dýraeigenda fyrir vanbúnað og fjarlægði hund af heimili vegna vanrækslu. Í kjölfar ábendingar fóru starfsmenn Matvælastofnunar (MAST) á staðinn þar sem nokkrir kettir fundust dauðir en aðrir voru fjarlægðir. Þetta kemur fram í nýbirtum stjórnvaldsákvörðunum Mast í dýravelferðarmálum fyrir nóvember, desember og janúar. Fuglasláturhús var sektað um rúmlega 140 þúsund krónur vegna brota á velferð fugla við aflífun. Samkvæmt MAST var ekki gripið til viðeigandi ráðstafana þegar óvænt varð rafmagnslaust í sláturhúsinu. Þetta leiddi til ófullnægjandi umhirðu fugla á sláturlínu. Hundur var fjarlægður af heimili í kjölfar lögregluheimsóknar sem leiddi í ljós heilsuspillandi íbúð. Einnig greinir MAST frá því að á heimilinu hafi aðbúnaður ekki verið nægur og ummönnun á hundinum ekki sem skyldi. Tæplega 300 þúsund króna sekt var lögð á nautgripabónda en upp komst um að hann hefði bundið naut á bása. Samkvæmt reglugerð er slíkt bannað en nautgripi má einungis binda sé þess þörf á meðan þeir eru meðhöndlaðir. Þá fjarlægði MAST öll kvendýr og ungviði úr hjörð annars nautgripabónda. Það var í kjölfar árangurslausra dagsekta til að knýja hann til úrbóta á velferð dýranna. Dýr Matvælastofnun Kettir Hundar Gæludýr Stjórnsýsla Mest lesið Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Innlent Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Innlent Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Innlent Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Innlent Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins Erlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Erlent „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Innlent Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Innlent Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Innlent Fleiri fréttir Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Vöggustöfubörn fá sálfræðitíma en biðla til forsætisráðherra um bætur Yngra fólk líklegra til að strengja áramótaheit Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Líkamsárásir, þjófnaðir og fíkniefnabrot Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Ósammála um að það sé kostur að vera formaður utan þings Tengslanet veikara og andleg líðan verri í dag en fyrir rýmingu „Sprengjuflugvélar er ógnin sem við sjáum hér“ „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Vinnur fallega muni úr íslenskum trjám ASÍ og SA telja stjórnvöld á villigötum Jákvæð skref hafi verið tekin í vinnuhópi um málefni Grænlands Forstjóri í beinni, herþotur og bjór á vellinum Stúlkan er fundin Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Ingibjörg fljót að rífa upp boxhanskana Hækkuðu gjaldið í skugga stúdentamótmæla Bjórinn nú leyfður á vellinum Íhugar að bjóða fram til varaformanns Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Lýsa eftir bíl sem var stolið fyrir utan Landspítalann Rafmagnslaust á Siglufirði Ríkisfjármálaleg tímasprengja, mistök eða tímabært réttlætismál? Átta ára dómur Sigurðar Ragnars staðfestur Vísbendingar um gerviverktöku í geiranum Hálf-íslenskur hermaður hluti af sænsku herflugsveitinni Sjá meira