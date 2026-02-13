Enski knattspyrnumaðurinn Raheem Sterling hefur gengið til liðs við hollenska félagið Feyenoord og gildir samningur hans til loka tímabilsins 2025–26.
Þessi 31 árs gamli leikmaður var án samnings eftir að hafa komist að samkomulagi við Chelsea um starfslok í síðasta mánuði.
Allt að átján félög í fjórum efstu deildum Evrópu eru sögð hafa haft áhuga á að semja við Sterling sem var áfjáður í að ganga til liðs við félag sem líklegt væri til að komast í Meistaradeildina og hefur nýlega myndað gott samband við Robin van Persie, þjálfara Feyenoord.
Raheem Sterling has joined Feyenoord on a short-term deal.Just as everyone expected… 😅🇳🇱 pic.twitter.com/7NjI9MFJd0— B/R Football (@brfootball) February 12, 2026
„Þar sem ég var án samnings fékk ég í fyrsta sinn í langan tíma tækifæri til að stjórna næsta skrefi á mínum ferli. Ég vildi gefa mér tíma til að ræða við félög og yfirþjálfara þeirra til að skilja betur það hlutverk sem þeir sáu fyrir sér fyrir mig og tryggja að ég gæti lagt mitt af mörkum á þessum næsta kafla,“ sagði Sterling í yfirlýsingu.
„Eftir að hafa rætt ítarlega við Robin er ég fullviss um að Feyenoord sé staður þar sem ég get verið ánægður og fest mig í sessi sem mikilvægur liðsmaður,“ sagði Sterling.
„Að spila erlendis er alveg ný áskorun fyrir mig og ég er tilbúinn að takast á við hana. Í hreinskilni sagt er ég bara spenntur fyrir því að byrja. Til Feyenoord og sérstaklega til Robins og framkvæmdastjórans Dennis [te Kloese], takk fyrir þolinmæði ykkar og fagmennsku á meðan ég fór í gegnum þetta ferli,“ sagði Sterling.
Sterling átti átján mánuði eftir af gamla samningi sínum á Stamford Bridge en samdi um brottför sína þar sem hann leitaði að varanlegri lausn til að endurvekja feril sinn. Hann hefur ekki spilað keppnisleik síðan í maí og æfði fjarri aðalliði Chelsea eftir að hafa verið talinn umfram þarfir.
Raheem Sterling will be managed by Robin van Persie at Feyenoord 👀Old foes reunite 😅🤝 pic.twitter.com/dr1IzDAF4i— LiveScore (@livescore) February 12, 2026
Sterling á að baki 82 landsleiki fyrir England og hefur unnið fjóra enska úrvalsdeildartitla, einn FA-bikar og fjóra deildabikara á ferli sem hefur einnig innifalið tímabil hjá Liverpool, Manchester City og Arsenal.
„Það er auðvitað frábært afrek að okkur hafi tekist að sannfæra leikmann af kalíberi Raheems um að semja við okkur. Ferilskrá hans í fótbolta talar sínu máli: hann er leikmaður sem hefur eiginleika til að breyta úrslitum leikja án nokkurs vafa, og ég er sannfærður um að hann muni reynast liðinu dýrmæt viðbót þegar við vinnum að því að ná markmiðum okkar á seinni hluta þessa tímabils,“ sagði knattspyrnustjórinn Robin van Persie.
Feyenoord er sem stendur í öðru sæti í hollensku úrvalsdeildinni, sautján stigum á eftir toppliði PSV Eindhoven.