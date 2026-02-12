Billy Long, sendiherraefni Bandaríkjaforseta á Íslandi, flutti í dag vitnisburð fyrir utanríkismálanefnd öldungadeildar Bandaríkjanna. Samþykki nefndin tilnefninguna er Long einu skrefi nær embætti sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi.
Long, sem heitir í raun William Long, var tilnefndur sem sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi af Donald Trump Bandaríkjaforseta sama dag og hann var rekinn úr embætti ríkisskattstjóra. Hann hafði gegnt því embætti í tvo mánuði þegar hann var látinn fara.
Hann bar vitni fyrir utanríkismálanefndinni nú í dag og þakkaði sérstaklega Trump og Marco Rubio, utanríkismálaráðherra Bandaríkjanna, fyrir tilnefninguna. Hann þakkaði einnig fjölskyldu sinni og varði síðan góðum tíma í að kynna vini sína til sögunnar sem voru viðstaddir vitnisburðinn.
Fundinum var slitið án þess að nefndin greiddi atkvæði um tilnefningu hans. Ekki liggur fyrir hvenær atkvæðin verða greidd. Fari svo að nefndin samþykki tilnefninguna fellur það í hlut Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur að samþykkja eða hafna Long sem sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi.
„Bandaríkin og Ísland eiga sér langa sögu vináttu og samstarfs sem á rætur sínar að rekja til sameiginlegra efnahagslegra, öryggislegra, menningarlegra og mannlegra tengsla,“ sagði Long í vitnisburðinum.
Long taldi upp fjögur forgangsatriði til að styrkja enn frekar samband Bandaríkjanna og Íslands.
Í fyrsta lagi ætlar hann að vernda bandaríska ríkisborgara á Íslandi og segir hann það hans fyrsta og mikilvægasta verkefni. Í öðru lagi hyggst hann efla öryggissamstarf ríkjanna þar sem Ísland gegni lykilhlutverki í öryggismálum beggja vegna Atlantshafsins og í þriðja lagi ætlar Long að efla samstarf á sviði efnahags- og orkumála.
„Ísland er einnig með kraftmikið og nýsköpunarmiðað hagkerfi þar sem samstarf við bandarísk fyrirtæki býður upp á tækifæri til að knýja fram hagvöxt beggja þjóða. Verði ég settur í embættið mun ég setja í forgang að efla samstarf milli bandarískra og íslenskra fyrirtækja, vísindamanna og frumkvöðla til að knýja fram nýsköpun og skapa störf í báðum löndum,“ sagði sendiherraefnið.
Að lokum vill Long styrkja samstarf á norðurslóðum. Hann segir Ísland í einstakri stöðu til að stuðla að sjálfbærri þróun og öryggi. Hann bætti einnig við að hann vonist til þess að þær þúsundir ferðamanna sem heimsækja Ísland verði að milljónum.
Í kjölfar vitnisburðar fá meðlimir öldungadeildarinnar tækifæri til að spyrja spurninga. Long var til umfjöllunar nýlega vegna ummæla hans um að hann hygðist gera Ísland að 52. ríki Bandaríkjanna og sjálfur taka við stól ríkisstjóra.
Orð hans féllu í grýttan jarðveg hérlendis og stóð til að mynda Jón Axel Ólafsson, fjölmiðlamaður með meiru, fyrir undirskriftarlista þar sem utanríkisráðherra er hvött til að hafa Long sem sendiherra. Long baðst síðan afsökunar á ummælunum og ítrekaði að hann hefði aðeins verið að grínast.
Jeanne Shaeen, meðlimur í nefndinni, spurði Long út í ummælin og benti honum á að þrátt fyrir að hann hafi talið ummælin vera grín væri viðhorfið ekki endurspeglað í íslensku samfélagi.a
Long sagðist viðurkenna að hafa sagt ummælin og segir með dæmisögu að hann ætti að vita að það er ekki hægt að segja neitt í Washington-borg og halda því leyndu.
„Ég sagði þetta um 52. ríkið og það var algjörlega óviðeigandi en það var ekki eitthvað sem ég sagði af alvöru,“ sagði Long.
Hann segist hafa beðið þá afsökunar sem móðguðust vegna orða hans.
„Ég vona að fólkið á Íslandi geti gefið mér annað tækfæri til að sanna mig.“
