Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað

Starfsmenn Landamæraeftirlits Bandaríkjanna fengu mjög kröftugan leisgeisla lánaðan hjá varnarmálaráðuneytinu en notkun hans í El Paso leiddi til þess að Flugumferðarstjórn Bandaríkjanna (FAA) tilkynnti óvænt að alþjóðaflugvellinum í borginni yrði lokað í tíu daga.
Lokunin á flugvellinum og bann við flugumferð á svæðinu kringum hann vakti mikla furðu í fyrrinótt en hún var sett á að því er virðist án nokkurs samráðs við heimamenn eða aðra utan FAA.
Lokuninni fylgdu skilaboð um að ef einhver færi fljúgandi um svæðið væri hætta á að viðkomandi yrði skotinn niður.
Erfiðlega gekk að fá svör um lokunina í gær en svo var skyndilega tilkynnt að henni væri lokið, nokkrum klukkustundum eftir að tíu daga lokunin var tilkynnt. Aftur gekk erfiðlega að fá svör en heimildarmenn fjölmiðla vestanhafs sögðu lokunina hafa tengst drónaflugi frá Mexíkó. Slíkt gerist þó mjög oft í El Paso og annars staðar á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó.
Nú hafa fjölmiðlar ytra sagt frá því að fyrr í vikunni hafi Landamæraeftirlitið (CBP) sem er ein fjölda stofnana undir heimavarnaráðuneytinu, fengið lánaðan leysigeisla frá varnamálaráðuneytinu en hann er hannaður til að granda drónum.
Herinn hefur verið að gera tilraunir með þetta vopn á undanförnum mánuðum.
Geislanum mun hafa verið komið fyrir nærri Fort Bliss, sem er herstöð í El Paso, en samkvæmt heimildum AP-fréttaveitunnar höfðu forsvarsmenn CBP ekkert samráð við FAA um vopnið eða notkun þess.
CNN segir að starfsmenn CBP hafi notað vopnið í vikunni en ekki gegn drónum sem glæpamenn frá Mexíkó hafi flogið yfir landamæri Bandaríkjanna eins og ríkisstjórnin hefur haldið fram. Þess í stað hafi það verið notað til að skjóta niður fjórar helíumblöðrur.
Þegar komist var að því að starfsmenn CBP væru að nota öflugan leisigeisla nærri mjög stórum alþjóðaflugvelli tóku stjórnendur FAA þá ákvörðun að loka flugvellinum í öryggisskyni. Til stóð að halda fund um notkun vopnsins seinna í mánuðinum og var ekki búist við því að það yrði tekið í notkun strax.
Sú ákvörðun að loka lofthelginni kringum flugvöllinn var ekki tilkynnt til Hvíta hússins og kom hún mönnum þar, eins og víðast annars staðar, á óvart.