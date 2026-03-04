Verðmætasti hluti loðnuvertíðarinnar, hrognavinnslan, er að komast á fulla ferð í loðnubyggðum landsins. Á Akranesi eru það sauðfjárbændur af Vesturlandi og úr Húnaþingi sem bera uppi vinnslu hrognanna.
Í fréttum Sýnar var farið á loðnuvertíð á Akranesi sem hófst þar í fyrradag þegar Venus kom inn með fyrsta loðnufarminn. Í dag var verið að landa úr öðru skipi Brims, Svani RE. Loðnan veiddist við utanvert Snæfellsnes og í Breiðafirði. Hjalti Einarsson skipstjóri segir að hún sé að nálgast hrygningu.
„Þessi ganga sem við vorum að vinna í á sjálfsagt stutt eftir. En svo eru að koma bæði vestanganga og önnur ganga með Suðurlandinu sem við bindum vonir við að við náum að veiða úr.“
-Þannig að það er staðfest að það er að koma vestanganga?
„Já, við sáum hana núna í síðasta túr,“ svarar skipstjórinn.
Inni í vinnsluhúsi Brims fór öll loðnan í vinnslu hrogna. Það vakti athygli okkar að stór hluti nærri fjörutíu starfsmanna eru sauðfjárbændur.
„Síðan er náttúrlega líka fólk frá Akranesi og úr nærsveitum hérna. En þetta er, já, blandað. Bændur í Dölum og Húnaþingi,“ segir Arnar Eysteinsson, bóndi í Bessatungu í Saurbæ í Dölum, og áætlar að um helmingurinn, alls um tuttugu manns, séu bændur.
Hrognin eru verðmætasta afurð loðnunnar enda seld sem kavíar. Í einu kari sem sáum á vinnslugólfinu gætu verið upp undir 400 þúsund króna verðmæti. Og salurinn var fullur af körum með loðnuhrognum úr einni löndun úr einu skipi.
„Yfirleitt eru þetta bestu túrarnir og mig grunar að það verði þannig núna líka,“ segir Hjalti skipstjóri.
-Er þá ekki meiri stemning um borð?
Jú, jú. Og það ert styttra á miðin.“
-En hvers vegna fara bændur á loðnuvertíð?
„Það er kannski til þess að það sé hægt að kaupa áburð og svoleiðis á túnin, þá hafa menn gert þetta.
-Þannig að þetta eru uppgrip?
„Þetta er uppgrip, sko. Það er engin spurning,“ svarar Dalabóndinn hér í frétt Sýnar:
Sjálfur hefur Arnar unnið við flestar loðnuvertíðir undanfarinn aldarfjórðung og harmar því loðnubrest. Bændur í Dölum og Húnaþingi bíða ekki síður en margir aðrir eftir fréttum af loðnuleit.
„Það er svolítið þannig. Menn bíða bara og vita hvað gerist.“
-En þetta er það mikil törn að þið gistið hérna. Þið eruð ekkert að fara heim í millitíðinni?
„Já, já. Allavega í góðum vertíðum þá erum við kannski hérna í tuttugu daga. En það verður minna núna. Þetta er þannig lítill kvóti. Við gistum hérna í verbúð,“ segir Arnar bóndi.
„Stemmning er yfirleitt góð á loðnuvertíð. Sem betur fer fáum við ennþá eina og eina vertíð. Þetta er ekki alveg búið, segir Hjalti skipstjóri.
Loðnuvertíðin er komin á fulla ferð og er loðnan núna á hraðri göngu vestur með suðurströndinni og að nálgast sitt verðmætasta form. Hún er gengin upp á landgrunnið og búin að þétta sig þar í torfur.
Gleði ríkti á Norðfirði í dag þegar fyrstu loðnunni á þessari vertíð var landað hjá Síldarvinnslunni. Loðnunni er lýst sem stórri og fallegri og fer hún öll í heilfrystingu til manneldis.