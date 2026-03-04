Þingmanni Samfylkingarinnar varð heitt í hamsi í ræðustól Alþingis í dag þegar hann ræddi málefni samkynhneigðra innan kaþólsku kirkjunnar. Formaður allsherjar- og menntamálanefndar segir ástæðu til að skoða framkvæmd laga um bann við bælingarmeðferðum.
Í viðtali við Jakob Rolland, kanslara kaþólsku kirkjunnar, um samkynhneigð sagði hann að guðs lög giltu ef þau stönguðust á við landslög. Stefna Jesú væri að samkynhneigðir þyrftu að breytast og samtöl ættu sér stað innan kirkjunnar í þá átt.
Bælingarmeðferðir, sem miða að því að bæla eða breyta kynhneigð einstaklings, eru bannaðar samkvæmt lögum og kallaði Helga Vala Helgadóttir, einn flutningsmanna frumvarpsins á sínum tíma, eftir rannsókn lögreglu vegna ummælanna.
Formaður allsherjar- og menntamálanefndar segir ummælin sérstök, þó hér ríki trú- og málfrelsi þurfi allir að halda sig innan ramma laganna.
„Sérstaklega þegar kemur að ungmennum og þau eru auðvitað í viðkvæmri stöðu þegar kemur að kirkjunni. Þegar fólk vill koma í kirkjuna, leita þar verndar, leita þar ásjónar og öðlast jafnvel frið í sinni stöðu,“ sagði Víðir Reynisson þingmaður Samfylkingar í viðtali í kvöldfréttum Sýnar.
Sjálfur vildi Víðir ekki dæma um hvort ástæða væri fyrir lögregluna að skoða málið og sagði eðlilegt næsta skref að framkvæma úttekt á umfangi bælingarmeðferða líkt og meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar kallaði eftir árið 2023.
Einnig að skoða hvernig málum sé háttað hjá öðrum trúfélögum sem hann telji flest taka á málinu af ábyrgð.
„Auðvitað hefur fólk bent á að þarna sé hugsanlega um hegningarlagabrot að ræða, en ég held alla vega að það sé, alveg eins og oft eftir að mál koma upp, full ástæða til þess að skoða það umhverfi sem löggjafinn setti og hvernig hann hugsaði sér framkvæmdina.“
Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður Samfylkingar, tók málið upp á þingi í dag og sagði kaþólsku kirkjuna semja sig úr lögum við Ísland með því sem hann sagði ömurleg ummæli. Þau ætti ekki að líða.
„Hver eru skilaboðin til samkynhneigðs fólks og hinsegin fólks í landinu? Hver eru skilaboð til fjölskyldna þeirra? Hver eru skilaboðin til bandamanna þeirra? Hver eru skilaboðin til allra Íslendinga sem vilja búa í frjálsu og lýðræðislegu samfélagi sem trúir á mannréttindi og setur lög til að tryggja mannréttindi?“
„Þau eru, skammist ykkar. Skammist ykkar fyrir kynhneigð ykkar,“ sagði Sigmundur Ernir og sagði Íslendinga aðra þjóð en þá sem kaþólska kirkjan væri að segja.
Kanslari kaþólsku kirkjunnar segir að lög guðs gildi þegar þau stangist á við landslög og að engar skipulagðar bælingarmeðferðir fyrir samkynhneigða séu stundaðar innan kaþólsku kirkjunnar hér á landi. Hann segir lög sem banna fólki að breyta um líferni ekki forsvaranleg.
Bjarndís Helga Tómasdóttir, formaður Samtakanna 78, telur að öllu hinsegin fólki sárni að heyra orð Jakobs Rollands, kanslara kaþólsku kirkjunnar á Íslandi, um að hann álíti kynlíf samkynja einstaklinga syndugt. Þá telur hún, miðað við orð kanslarans, að svokallaðar bælingarmeðferðir séu stundaðar á vegum kirkjunnar þrátt fyrir að þær séu ekki sérlega skipulagðar.