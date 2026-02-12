Rússnesk stjórnvöld hafa takmarkað aðgang að samfélagsmiðlinum Telegram og sektað hann um milljónir til þess að „vernda rússneska borgara“. Þau vilja fá Rússa til að nota ríkissnjallforrit sem gerir þeim auðveldara fyrir að fylgjast með borgurunum.
Rússneski samfélagsmiðillinn Telegram er einn sá vinsælasti í Rússlandi en stjórnvöld í Kreml loka á aðgang að vestrænum miðlum eins og Facebook og X, allsherjarforritinu. Telegram er bæði notað af stjórnvöldum til að koma skilaboðum sínum á framfæri en einnig stjórnarandstæðingum.
Dómstóll sektaði fyrirtækið um ellefu milljónir rúblna, jafnvirði rúmra sextán milljóna íslenskra króna, fyrir að neita að fjarlægja efni sem stjórnvöld skilgreina sem öfgafullt, glæpsamlegt eða sem hryðjuverk.
Stjórnvöld takmörkuðu aðgang að forritinu fyrir sömu sakir fyrr í vikunni, að því er segir í frétt danska ríkisútvarpsins DR. Takmarkanirnar þýða að forritið er hægvirkara og skilaboð lengur að berast.
Aðgerðirnar gegn Telegram eru taldar liður í viðleitni stjórnvalda í Kreml til þess að smala landsmönnum inn í snjallforritið MAX, nokkurs konar blöndu af samfélagsmiðli og opinberri vefgátt þar sem hægt að greiða atkvæði í kosningum, greiða opinber gjöld og eiga samskipti við skóla.
Valentyna Shapovalova, sérfræðingur í rússneskum upplýsingahernaði, segir við DR að rússnesk stjórnvöld leggi ekki í að loka Telegram af ótta við viðbrögð almennings. Í staðinn reyni þau að gera Telegram eins erfitt í notkun og hægt sé til þess að fá fólk til að skipta yfir í MAX.
„Þetta er einfaldlega tilraun til að gera það eins óþægilegt og mögulegt er núna áður en þeir reyna líklega að loka miðlinum alveg,“ segir hún við danska ríkisfjölmiðilinn.
Mannréttindasamtökin Amnesty International gagnrýna rússnesk stjórnvöld og saka þau um að skerða tjáningarfrelsið með aðgerðum sínum gegn Telegram.
„Að loka eða hægja á Telegram hefur lítið með það að gera að vernda fólk fyrir netglæpum eða svikum en mun meira að gera með að takmarka frekar möguleika fólks á að eiga í frjálsum og öruggum samskiptum,“ segir Marie Struhers, yfirmaður Amnesty í málefnum Austur-Evrópu og Mið-Asíu.
Telegram er í eigu Pavels Durov, rússnesk milljónamærings. Hann segist sjálfur hafa yfirgefið Rússland árið 2014 vegna þess að hann neitaði að verða við kröfum stjórnvalda um að afhenda þeim persónuupplýsingar um notendur. Hann er nú búsettur í Dúbaí.
Vestræn ríki hafa einnig átt sökótt við Telegram. Pavlov var sóttur til saka í Frakklandi fyrir að neita að vinna með löggæsluyfirvöldum sem rannsökuðu barnaníðsefni, fíkniefnasmygl og fjársvik á Telegram. Honum var þó leyft að fara aftur heim til Dúbaí í fyrra þótt málið væri enn í gangi.