Erlent

Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Jesse var nemandi í skólanum fyrir fjórum árum síðan.
Jesse var nemandi í skólanum fyrir fjórum árum síðan. AP

Jesse Van Rootselaar, átján ára, er talin hafa skotið móður sína og stjúpbróður til bana. Hún fór síðan í fyrrverandi skólann sinn þar sem hún skaut aðra sex, þeirra á meðal tólf ára börn.

Jesse Van Rootselaar, átján ára trans kona, er talin hafa skotið móður sína og stjúpbróður til bana á heimili þeirra í Tumbler Ridge í Kanada. Hún hélt þá í skóla í bænum og skaut þar sex aðra til bana.

Hin látnu eru 39 ára móðir van Rootselaar, ellefu ára stjúpbróðir hennar, 39 ára kvenkyns kennari við skólann, þrjár tólf ára stelpur og tveir strákar, 12 og 13 ára. Þessu greinir lögreglan frá á blaðamannafundi sem að BBC fjallar um. Einn fannst látinn á stigagangi skólans en hinir á bókasafninu.

Jesse fannst látin í skólanum, talið vera vegna áverka sem hún veitti sér sjálf.

Fyrst var greint frá því að tíu hefðu látist í árásinni en lögregla staðfestir að níu séu látnir, þeirra á meðal Jesse. Yfir tuttugu eru slasaðir, tveir þeirra alvarlega.

Höfðu áður haft afskipti af Jesse

Á fundinum segir Dwayne McDonald, lögreglumaður, að lögreglan hafi verið komin að skólanum tveimur mínútum eftir að þeim barst tilkynningin. Lögreglumennirnir héldu af stað inn í skólann þegar þeir heyrðu í byssuskotum. Nokkrum mínútum síðar fundu þeir Jesse sem var látin.

Jesse var nemandi í skólanum þar til fyrir fjórum árum þegar hún hætti. McDonald segir engar vísbendingar fyrir hendi um að hún hafi verið lögð í einelti í skólanum. Hins vegar hafi lögreglan nokkrum sinnum haft afskipti af henni á heimili hennar vegna geðrænna vandamála. 

Jesse var með skotvopnaleyfi sem rann út árið 2024. Lögreglan hafði áður fjarlægt tvær byssur af heimili fjölskyldunnar en þegar réttmætur eigandinn óskaði eftir að fá þær aftur var þeim skilað. Á vettvangi fundust tvær byssur.

Þetta er þriðja mannskæðasta skotárásin í Kanada. Sú mannskæðasta var í Nova Scotia árið 2020 þar sem 22 létust. Árið 1989 létust 14 í skotárás í Montreal.

Kanada

Tengdar fréttir

„Þjóðin syrgir með ykkur“

Mark Carney forsætisráðherra Kanda segir alla þjóðina syrgja með íbúum Tumbler Ridge í Kanada. Tíu eru látin í kjölfar skotárásar í framhaldsskóla í gær. Ástæða skotárásar og tengsl geranda og fórnarlamba hafa ekki verið gefin upp. Fram hefur komið að árásarmaður sé kona en það hefur ekki verið staðfest. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið