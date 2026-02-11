Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. febrúar 2026 21:02 Jesse var nemandi í skólanum fyrir fjórum árum síðan. AP Jesse Van Rootselaar, átján ára, er talin hafa skotið móður sína og stjúpbróður til bana. Hún fór síðan í fyrrverandi skólann sinn þar sem hún skaut aðra sex, þeirra á meðal tólf ára börn. Jesse Van Rootselaar, átján ára trans kona, er talin hafa skotið móður sína og stjúpbróður til bana á heimili þeirra í Tumbler Ridge í Kanada. Hún hélt þá í skóla í bænum og skaut þar sex aðra til bana. Hin látnu eru 39 ára móðir van Rootselaar, ellefu ára stjúpbróðir hennar, 39 ára kvenkyns kennari við skólann, þrjár tólf ára stelpur og tveir strákar, 12 og 13 ára. Þessu greinir lögreglan frá á blaðamannafundi sem að BBC fjallar um. Einn fannst látinn á stigagangi skólans en hinir á bókasafninu. Jesse fannst látin í skólanum, talið vera vegna áverka sem hún veitti sér sjálf. Fyrst var greint frá því að tíu hefðu látist í árásinni en lögregla staðfestir að níu séu látnir, þeirra á meðal Jesse. Yfir tuttugu eru slasaðir, tveir þeirra alvarlega. Höfðu áður haft afskipti af Jesse Á fundinum segir Dwayne McDonald, lögreglumaður, að lögreglan hafi verið komin að skólanum tveimur mínútum eftir að þeim barst tilkynningin. Lögreglumennirnir héldu af stað inn í skólann þegar þeir heyrðu í byssuskotum. Nokkrum mínútum síðar fundu þeir Jesse sem var látin. Jesse var nemandi í skólanum þar til fyrir fjórum árum þegar hún hætti. McDonald segir engar vísbendingar fyrir hendi um að hún hafi verið lögð í einelti í skólanum. Hins vegar hafi lögreglan nokkrum sinnum haft afskipti af henni á heimili hennar vegna geðrænna vandamála. Jesse var með skotvopnaleyfi sem rann út árið 2024. Lögreglan hafði áður fjarlægt tvær byssur af heimili fjölskyldunnar en þegar réttmætur eigandinn óskaði eftir að fá þær aftur var þeim skilað. Á vettvangi fundust tvær byssur. Þetta er þriðja mannskæðasta skotárásin í Kanada. Sú mannskæðasta var í Nova Scotia árið 2020 þar sem 22 létust. Árið 1989 létust 14 í skotárás í Montreal. Kanada Tengdar fréttir „Þjóðin syrgir með ykkur“ Mark Carney forsætisráðherra Kanda segir alla þjóðina syrgja með íbúum Tumbler Ridge í Kanada. Tíu eru látin í kjölfar skotárásar í framhaldsskóla í gær. Ástæða skotárásar og tengsl geranda og fórnarlamba hafa ekki verið gefin upp. Fram hefur komið að árásarmaður sé kona en það hefur ekki verið staðfest. 11. febrúar 2026 17:35 Mest lesið Rúmlega helmingur starfsmanna Félagsbústaða hættur Innlent Ákærður fyrir líkamsárás en lýsir yfir sakleysi Innlent „Sátt og samlyndi“ um skyndileg starfslok varaslökkviliðsstjóra Innlent Ársæll í veikindaleyfi: „Mjög skrýtið að fá sleggju ríkisstjórnar í andlitið“ Innlent Rifust um Trump áður en faðir skaut dóttur sína til bana Erlent Ólína fyllir í skarð Margrétar á Bifröst Innlent Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Erlent „Myndi ekki koma mér á óvart ef það færi að gjósa þarna“ Innlent Einfalt að stýra glæpahring frá allt öðru landi Innlent Smíða tengibyggingu sem verður hjarta Leifsstöðvar Innlent Fleiri fréttir „Þjóðin syrgir með ykkur“ Leitarheimild byggði á löngu afsönnuðum ásökunum um svindl Opna aftur á flugumferð í El Paso eftir drónaflug frá Mexíkó Opnar sig í nýrri bók: „Ég þekkti ekki þessa menn eða þessa konu“ Íri í haldi ICE óttast um líf sitt Rifust um Trump áður en faðir skaut dóttur sína til bana Loka flugvelli El Paso skyndilega og án útskýringa Jagland sviptur friðhelgi Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Einn í yfirheyrslu og ráðist í húsleit í tengslum við hvarf Nancy Guthrie Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ FBI birtir myndir af grímuklæddum manni við heimili Guthrie Macron segir Evrópumönnum að hrista af sér slenið Undirbúa nýja innrás til að afvopna Hamas Nýtt samkomulag eða nýtt vopnakapphlaup? Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Þrýsta á Ísraela varðandi Vesturbakkann Hótar að koma í veg fyrir opnun brúar milli Windsor og Detroit Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Hvetur Starmer til að segja af sér Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Sjá meira