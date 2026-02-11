Mark Carney forsætisráðherra Kanda segir alla þjóðina syrgja með íbúum Tumbler Ridge í Kanada. Tíu eru látin í kjölfar skotárásar í framhaldsskóla í gær. Ástæða skotárásar og tengsl geranda og fórnarlamba hafa ekki verið gefin upp. Fram hefur komið að árásarmaður sé kona en það hefur ekki verið staðfest.
Carney ræddi við fréttamenn fyrir utan þinghúsið í Ottawa fyrr í dag. Þar sagði hann daginn erfiðan fyrir Tumbler Ridge og Kanada.
„Foreldrar og afar og ömmur, systur og bræður í Tumbler Ridge munu vakna án einhvers sem þau elska,“ sagði Carney. „Þjóðin syrgir með ykkur. Kanada stendur með ykkur,“ bætti hann við.
„Við komumst í gegnum þetta,“ heldur Carney áfram. „En núna er tími til að koma saman, eins og Kanadamenn gera við hræðilegar aðstæður sem þessar, til að styðja hvert annað, syrgja saman og vaxa saman.“
Fram kemur í erlendum miðlum að Carney hafi breytt dagskrá sinni og frestað ferð innanlands og til Þýskalands vegna atburðanna.
Alls voru níu skotin til bana í skotárásinni í framhaldsskóla í Tumbler Ridge í Bresku Kólumbíu. Tíu eru látin ef árásarmaður er talinn með. Nöfn fórnarlamba eða árásarmannsins hafa ekki verið gefin upp. Greint var frá því fyrr í dag að þegar lögreglumenn komu á vettvang hefðu þeir fundið lík sex fórnarlamba og lík árásarmannsins sem hafði framið sjálfsvíg. Einn lést á leið á sjúkrahúsið og tvö fundust látin á heimili í nágrenni við skólann.
Um tuttugu særðust í árásinni og voru tveir fluttir á spítala með alvarlega eða lífshættulega áverka. Í umfjöllun AP segir að búið sé að bera kennsl á grunaðan árásarmann en að ástæða skotárásarinnar sé enn óljós og að lögregla rannsaki enn tengsl á milli árásarmanns og fórnarlambanna. Í umfjöllun BBC kemur fram að árásarmanni hafi verið lýst sem dökkhærðri konu og að það hafi ekki enn verið staðfest að tengsl séu á milli skotárásanna í heimahúsi og skólanum þó það teljist líklegt.
Um er að ræða mannskæðustu skotárás í Kanada síðan árið 2020, þegar byssumaður í Nova Scotia drap 13 manns og kveikti elda sem leiddu til dauða níu annarra.
Tumbler Ridge er smábær með 2.700 íbúa. Bærinn er í kanadísku Klettafjöllunum, í meira en 1.000 kílómetrum norðaustur af Vancouver og nálægt fylkismörkum Alberta. Í Tumbler Ridge-framhaldsskólanum eru 175 nemendur í 7. til 12. bekk, samkvæmt vefsíðu fylkisstjórnarinnar.
Í umfjöllun AP um skotárásina er haft eftir Darryl Krakowka, bæjarstjóra bæjarins, að hann hafi kallað samfélagið „stóra fjölskyldu“.
„Ég brotnaði saman,“ sagði Krakowka. „Ég hef búið hér í 18 ár. Ég þekki sennilega hvert einasta fórnarlamb.“