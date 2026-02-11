Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland 11. febrúar 2026 22:18 Mohamed Salah lagði eina mark leiksins upp fyrir Virgil Van Dijk. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images Liverpool varð fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland á leikvangi ljósanna. Virgil Van Dijk skoraði eina markið í 0-1 sigrinum en Liverpool varð líka fyrir miklu meiðslaáfalli. Liverpool nýtti tækifærið og minnkaði forystuna á Manchester United og Chelsea sem misstu bæði af sigrum í gærkvöldi. Sunderland er hins vegar með sært stolt, enda var það eina liðið sem hafði ekki tapað á heimavelli hingað til á tímabilinu. Florian Wirtz var manna hættulegastur í fyrri hálfleik, skaut í stöng og lét verja frá sér úr öðru skoti, en fátt var um frábær færi í þessum rigningarleik í norðrinu. Liverpool skorað á 61. mínútu upp úr hornspyrnu, þegar Mohamed Salah sveiflaði boltanum á höfuð Virgil Van Dijk sem stýrði honum í netið. Habib Diarra stóð á línunni og fékk boltann í sig en tókst ekki að bjarga marki. Liverpool varð fyrir miklu áfalli skömmu síðar þegar Wataru Endo fór meiddur af velli. Meiðslin virtust alvarleg en Liverpool má alls ekki við því. Flestallir hægri bakverðir liðsins eru á meiðslalistanum nú þegar. Þrátt fyrir það varði Liverpool forystuna virkilega vel og gaf fá færi á sér. Sigurinn var verðskuldaður og honum var vel fagnað en Liverpool komst þarna tveimur stigum frá Chelsea og þremur stigum frá Manchester United. Enski boltinn