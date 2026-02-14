Ný samræmd próf verða lögð fyrir í grunnskólum landsins í mars. Forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu segir miklar vonir bundnar við prófin og að niðurstöðurnar muni hjálpa foreldrum að átta sig betur á því hvar börnin þeirra standa.
Samræmd könnunarpróf voru lögð fyrir grunnskólanemendur í 4., 7. og 9. bekk þar til árið 2021 en þá var því hætt tímabundið. Síðan þá hafa ný slík próf verið í vinnslu og eftir nokkra vinnu eru þau nú tilbúin.
„Núna 2. mars þá fara í loftið stöðu- og framvindupróf sem eru hluti af matsferli og þetta eru próf sem eru bæði þá í stærðfræði og lesfimi og eru sem sagt fyrir börn sem að eru í fjórða, fimmta, sjötta, sjöunda, alveg upp í tíunda bekk,“ segir Þórdís Jóna Sigurðardóttir forstjóri Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu.
Prófin verða lögð fyrir á hverju ári og eru styttri en þau gömlu. Aðeins er skylda að leggja þau fyrir í fjórða, sjötta og níunda bekk. Þá hafa skólarnir nokkrar vikur til að láta nemendur taka prófin.
„Prófaglugginn er alveg fjórar vikur þannig að þetta verður bara hluti af, sem sagt, námi barnanna. Þau bara mæta í skólann eins og venjulega og bara einhvern tímann á þessum fjórum vikum að þá sem sagt verður prófið lagt fyrir.“
Þórdís segir miklar vonir bundnar við prófin og að þau komi til með að nýtast kennurum, skólastjórnendum og menntayfirvöldum vel svo og foreldrum sem muni með þeim getað áttað sig betur á hvar börnin þeirra standa í náminu en foreldrarnir fá niðurstöðurnar í maí.
„Það er bara auðvitað gríðarlega mikilvægt að við séum að nýta niðurstöðurnar til að bæta árangur hjá hverju og einu barni. Þannig að þetta er, að við teljum, við erum að fara algjörlega á nýjan stað með þessa hluti.“