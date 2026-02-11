Rifust um Trump áður en faðir skaut dóttur sína til bana Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 11. febrúar 2026 10:13 Byssan mun hafa verið af gerðinni Glock 9mm. Myndin er úr safni. Getty Lucy Harrison, 23 ára bresk kona frá Warrington í Cheshire, var skotin til bana þann 10. janúar í fyrra þegar hún var í heimsókn hjá föður sínum í Prosper, nærri Dallas í Texas í Bandaríkjunum. Faðir Harrison er sagður hafa skotið dóttur sína í bringuna með þeim afleiðingum að hún lést, eftir að feðginin hafi átt í rifrildi um Donald Trump Bandaríkjaforseta. BBC greinir frá málinu í gær og vitnar í rannsóknargögn um dánarorsök. Lucy Harrison er sögð hafa verið í heimsókn hjá föður sínum, Kris Harrison, í Texas og að fyrr sama dag og hún var skotin til bana hafi feðginin átt í rifrildi um Bandaríkjaforseta. Lögregla hafi rannsakað málið sem manndráp, en ekkert sakamál hafi verið höfðað gegn Kris þar sem dómstóll hafi neitað að ákæra hann, eins og því er lýst í umfjöllun BBC. Í rannsóknargögnum um dánarorsök sé að finna vitnisburð Sam Litter, kærasta Lucy, sem hafi lýst „stóru rifrildi“ um Trump sem á þeim tíma var að búa sig undir að taka við embætti Bandaríkjaforseta öðru sinni. Litter sem var með Lucy Harrison í för þegar þau heimsóttu fjölskyldu hennar yfir hátíðarnar segir að kærasta sín hafi oft verið leið í garð föður síns þegar hann talaði um að hann ætti byssu. Þá herma gögn málsins einnig að Kris Harrison hafi flutt til Bandaríkjanna þegar dóttir hans var barn og að hann hafi sótt áfengismeðferð vegna fíknar. Hann hafi með yfirlýsingu viðurkennt að hafa fallið á áfengisbindindi daginn sem dóttir hans lést. Litter segir að um morguninn 10. janúar í fyrra að kærastan hans spurt föður sinn þegar þau rifust um Trump „hvernig myndi þér líða ef ég væri stelpan í þessum aðstæðum og það hafi verið brotið á mér kynferðislega?“ Faðirinn hafi svarað á þá leið að hann ætti tvær aðrar dætur sem byggju hjá honum, svo það myndi ekki valda honum neitt miklu uppnámi. Dóttirin hafi verið mjög miður sín og hafi hlaupið upp á efri hæð hússins. Síðar sama dag, um hálfri klukkustund áður en parið ætlaði að leggja af stað út á flugvöll, hafi Lucy verið í eldhúsinu þegar faðir hennar hafi sótt hana og leitt hana inn í svefnherbergi á jarðhæðinni. Síðan segist Litter hafa heyrt háværan hvell og svo hafi faðirinn Kris öskrað eftir konu sinni, Heather. Sjálfur lýsir faðirinn atburðarrásinni á nokkuð annan veg, en hann segist hafa ætlað að sýna dóttur sinni byssuna eftir að þau hafi horft saman á fréttir um glæpi með skotvopn. Hann hafi tekið Glock 9 millimetra hálfsjálfvirka handbyssu úr skáp inni í herbergi en þegar hann hafi lyft byssunni hafi hann allt í einu heyrt háan hvell. „Ég skildi ekki hvað gerðist. Lucy féll allt í einu niður,“ er haft eftir Kris um atburðinn. Sjálfur segist hann ekki muna hvort fingur hans hafi snert gikkinn. Skotvopn Bandaríkin Bretland Donald Trump Mest lesið Rúmlega helmingur starfsmanna Félagsbústaða hættur Innlent „Myndi ekki koma mér á óvart ef það færi að gjósa þarna“ Innlent Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Erlent Smíða tengibyggingu sem verður hjarta Leifsstöðvar Innlent Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ Erlent Fiskúrgangi fargað á útivistarsvæði: „Þetta er náttúrulega bara viðbjóður“ Innlent Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Erlent Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Erlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Erlent Fleiri fréttir Rifust um Trump áður en faðir skaut dóttur sína til bana Loka flugvelli El Paso skyndilega og án útskýringa Jagland sviptur friðhelgi Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Einn í yfirheyrslu og ráðist í húsleit í tengslum við hvarf Nancy Guthrie Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ FBI birtir myndir af grímuklæddum manni við heimili Guthrie Macron segir Evrópumönnum að hrista af sér slenið Undirbúa nýja innrás til að afvopna Hamas Nýtt samkomulag eða nýtt vopnakapphlaup? Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Þrýsta á Ísraela varðandi Vesturbakkann Hótar að koma í veg fyrir opnun brúar milli Windsor og Detroit Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Hvetur Starmer til að segja af sér Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Sjá meira