Lögreglan í Arizona handtók í nótt einstakling og færði til yfirheyrslu vegna hvarfsins á hinni áttatíu og fjögurra ára gömlu Nancy Guthrie sem vakið hefur gríðarlega athygli vestanhafs og víðar.
Þá var ráðist í húsleit á stað sem er sagður í um klukkutíma fjarlægð frá heimildi Guthrie. Dóttir Guthrie er fræg fréttakona í Bandaríkjunum og virðist móðir hennar hafa verið rænt um síðustu mánðarmót eða fyrir rúmri viku. Börn hennar hafa sent frá sér yfirlýsingar þar sem boðist er til að greiða lausnargjald en ekkert hefur heyrst frá mannræningjanum.
Í gærkvöldi birti lögreglan svo myndir úr öryggismyndavél Nancy Guthrie sem sýnir grímuklædda manneskju á veröndinni hjá gömlu konunni, og hún virðist vera vopnuð skammbyssu. Myndirnar vöktu gríðarlega athygli um öll Bandaríkin og nokkrum tímum síðar var búið að handtaka einn í tengslum við málið. Enn er þó algjörlega óljóst hvort þar sé um mannræningjann að ræða eða hvort viðkomandi tengist málinu yfirhöfuð á nokkurn hátt og hefur viðkomandi ekki verið ákærður.
Bandaríska alríkislögreglan (FBI) hefur birt myndir af grímuklæddum einstaklingi í tengslum við leit þeirra að móður fréttaþulunnar Savannah Guthrie. Í tilkynningu með myndunum kemur fram að yfirvöld reyni nú að bera kennsl á einstaklinginn, sem þau segja hafa verið vopnaðan.
Savannah Guthrie, sjónvarpskona hjá NBC í Bandaríkjunum, gaf í gær út yfirlýsingu þar sem hún bað þann eða þá sem rændu 84 ára gamalli móður hennar á dögunum, um staðfestingu þess að hún væri á lífi. Ekkert svar hefur borist enn.