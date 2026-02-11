Ro Khanna, fulltrúadeildarþingmaður Demókrataflokksins, nafngreindi sex mögulega samverkamenn Jeffrey Epstein á þingfundi í gær, eftir að hann og Thomas Massie, þingmaður Repúblikanaflokksins, fengu að sjá hluta Epstein-skjalanna óritskoðuð í dómsmálaráðuneytinu.
Meðal sexmenninganna eru Leslie Wexner, eigandi fyrirtækja á borð við Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch and Bath & Body Works, auðmaðurinn Sultan Ahmed bin Sulayem frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum, og fjórir aðrir menn að nafni Nicola Caputo, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze og Leonic Leonov.
Wexner var góðvinur Epstein, sem höndlaði með fjárfestingar auðmannsins í mörg ár. Hann hefur ekki verið ákærður fyrir nein brot í tengslum við Epstein en virðist hafa verið nefndur sem mögulegur samverkamaður af FBI.
Sultan Ahmed bin Sulayem er forstjóri DP World, fjölþjóðlegs fyrirtækis með starfsemi í yfir 80 löndum og bróðir Mohammed Ben Sulayem, yfirmanns FIA, sem hefur meðal annars umsjón með Formúlu Eitt.
Sultan Ahmed bin Sulayem virðist hafa átt í tölvupóstsamskiptum við Epstein um kynlíf og þá hefur Massie sagt að hann virðist vera viðtakandi tölvupóstsins sem Epstein sendi þar sem hann sagði: „Ég elskaði pyntingarmyndbandið“.
Maður að nafni Nicola Caputo sat á Evrópuþinginu fyrir Ítalíu á árunum 2014 til 2019 en ekki hefur fengist staðfest að stjórnmálamaðurinn sé sá Nicola Caputo sem nefndur er í skjölunum.
Ekkert er vitað um Nuara, Mikeladze né Leonov enn sem komið er.