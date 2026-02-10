Sérstakur íshókkíleikur er spilaður í kvöld til minningar um Patrek Frey Sveinsson, sautján ára dreng sem lést í bílslysi á Miklubraut í síðustu viku.
Leikurinn hefst klukkan 19.45 í Skautahöllinni í Laugardal.
Bjarni Helgason, varaformaður íshokkídeildar Skautafélags Reykjavíkur, segir að fé verði safnað til að styðja við fjölskyldu Patreks. Nærfjölskylda hans mætti einmitt á leikinn.
Upphitun á ís hófst klukkan 18.45 þar sem liðsmenn voru klæddir í treyjur merktar Patreki.
„Hokkísamfélagið stendur með þeim [fjölskyldunni], og SR,“ sagði Bjarni, en Patrekur æfði einmitt með börnum hans. „Hann var góður og indæll strákur, mikill húmoristi og hans er sárt saknað af SR og öllu samfélaginu.“