Spila styrktarleik til minningar um Pat­rek: „Hans er sárt saknað“

Agnar Már Másson skrifar
Bjarni Helgason, varaformaður íshokkídeildarinnar hjá SR, ræddi við Sýn í kvöld um styrktarleikinn fyrir fjölskyldu Patreks.
Sérstakur íshókkíleikur er spilaður í kvöld til minningar um Patrek Frey Sveinsson, sautján ára dreng sem lést í bílslysi á Miklubraut í síðustu viku.

Leikurinn hefst klukkan 19.45 í Skautahöllinni í Laugardal.

Bjarni Helgason, varaformaður íshokkídeildar Skautafélags Reykjavíkur, segir að fé verði safnað til að styðja við fjölskyldu Patreks. Nærfjölskylda hans mætti einmitt á leikinn.

Upphitun á ís hófst klukkan 18.45 þar sem liðsmenn voru klæddir í treyjur merktar Patreki.

„Hokkísamfélagið stendur með þeim [fjölskyldunni], og SR,“ sagði Bjarni, en Patrekur æfði einmitt með börnum hans. „Hann var góður og indæll strákur, mikill húmoristi og hans er sárt saknað af SR og öllu samfélaginu.“

