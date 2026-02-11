Fimmtán starfsmenn Félagsbústaða, rúmur helmingur þeirra sem störfuðu fyrir stofnunina, hafa hætt störfum á einu og hálfu ári. Formaður stéttarfélags þeirra lýsir alvarlegum áhyggjum af stöðu mannauðsmála hjá stofnuninni.
Allt almennt starfsfólk á skrifstofu Félagsbústaða skrifaði undir yfirlýsingu þar sem það lýsti vantrausti á Sigrúnu Árnadóttur, framkvæmdastjóra, í febrúar í fyrra. Sakaði starfsfólkið Sigrúnu um „ógnarstjórn“ eftir að hún rak fyrir allra augum á starfsmannafundi.
Stjórn Félagsbústaða ákvað að halda Sigrúnu sem framkvæmdastjóra í maí. Það gerði hún eftir að sérfræðingar í vinnuvernd sem stjórnin kallaði til hefði komist að þeirri niðurstöðu að vantraust starfsfólk í garð Sigrúnar væri alvarlegt og að flest þeirra hefði sagst hafa orðið vitni að einelti eða ofbeldi á vinnustaðnum.
Af 28 starfsmönnum sem voru fastráðnir hjá Félagsbústöðum árið 2024 eru fimmtán hættir af ýmsum ástæðum. Þetta kemur fram í bréfi sem Kári Sigurðsson, formaður stéttarfélagsins Sameykis, sendi stjórn Félagsbústaða, Heiðu Björg Hilmisdóttur, borgarstjóra og leiðtogum borgarstjórnarmeirihlutans í nóvember.
Kári segir einnig í bréfinu að félagið telji sig vita að fimm starfsmenn hafi verið í langtímaveikindaleyfi á sama tímabili og að fjórir þeirra hafi annað hvort sagt upp eða verið látnir fara.
Stjórn Félagsbústaða brást við ágreiningi starfsfólks og framkvæmdastjóra með því að kalla til mannauðsfyrirtæki til að gera áhættugreiningu á vinnustaðnum. Kári segir í bréfinu að Sameyki sé meðvitað um að nokkrar úrbætur hafi verið gerðar.
„Þrátt fyrir það teljum við stöðuna áfram mjög alvarlega og að þörf sé á markvissari og umfangsmeiri aðgerðum til að tryggja heilbrigt og stöðugt starfsumhverfi,“ segir í bréfinu.
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sem situr í stjórn Félagsbústaða bókaði að hann vildi að stjórnin fjallaði formlega um bréf formanns Sameykis á fundi hennar 27. nóvember.
Stjórn Félagsbústaða virðist ekki hafa fundað síðan. Nýjasta fundargerð stjórnar á vefsíðu stofnunarinnar er frá fundinum í lok nóvember.