Gabríel og Anton Boama réðust á tvær konur og Anton stakk pilt Árni Sæberg skrifar 10. febrúar 2026 13:12 Gabríel Douane Boama við aðalmeðferð Borgarholtsskólamálsins svokallaða í héraðsdómi árið 2023. Vísir Bræðurnir Anton Mario og Gabríel Douane Boama voru í gær dæmdir til fangelsisvistar fyrir líkamsárásir. Anton, sem er aðeins tæplega átján ára gamall, var sakfelldur fyrir tvær sérstaklega hættulegar árásir en önnur þeirra var hnífstunguárás og dæmdur til tveggja ára og sex mánaða fangelsisvistar. Gabríel var dæmdur fyrir þátttöku í annarri árásinni og dæmdur til eins árs fangelsisvistar. Hann á að baki langan sakaferil þrátt fyrir að vera aðeins 24 ára. Von er á öðrum dómi yfir honum innan fárra vikna. Dómur þess efnis var kveðinn upp í gær en hefur ekki enn verið birtur. Samkvæmt heimildum Vísis voru fleiri en eitt mál sameinuð við meðferð málsins fyrir dómi en Vísir hefur aðeins eina ákæru undir höndum. Þeir voru sakfelldir samkvæmt efni þeirrar ákæru en ekki er loku fyrir það skotið að fleiri brot hafi haft áhrif á ákvörðun refsingar. Stakk pilt í bakið Anton Mario var í fyrsta lagi ákærður og sakfelldur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás, með því að hafa aðfaranótt fimmtudags í nóvember árið 2022 veist að pilti og stungið hann í bakið. Afleiðingar þess hafi verið að hnífsblaðið náði inn í rými þar sem milta og nýra eru staðsett og olli blæðingu umhverfis líffærin. Þegar árásin var framin var Anton Mario aðeins fimmtán ára og brotaþoli sautján ára. Veittust að tveimur konum Anton Mario var í öðru lagi ákærður og sakfelldur fyrir rán og sérstaklega hættulega líkamsárás, með því að hafa á gamlársdag árið 2023, í bílskúrsíbúð við Langholtsveg, klætt sig í úlpu í eigu tvítugrar konu og slegið hana tvisvar í höfuðið þegar hún reyndi að fá hann til að skila úlpunni. 21 árs kona hafi þá komið hinni yngri til aðstoðar og þá hafi bræðurnir í sameiningu veist með ofbeldi að konunum og veitt þeim ítrekuð högg og spörk í höfuð og líkama og kastað nærliggjandi lausamunum, meðal annars glerflöskum og diskum, í höfuð og líkama þeirra, ásamt því að Anton Mario hafi hótað konunum lífláti. Með háttseminni hafi Anton Mario neytt úlpuna af yngri konunni og komið undan, allt með þeim afleiðingum að hún hlaut yfirborðsáverka á höfði, tognun og ofreynslu á olnboga, opið sár á fæti og yfirborðsáverka á fótlegg og eldri konan hlaut mörg sár á höfði, mörg sár á höndum, mar á brjóstkassa, heilahristing en sauma hafi þurft samtals sex spor í höfuð hennar og þrjú spor í vinstri framhandlegg. Fyrir aðkomu sína að þessu var Gabríel Douane ákærður og sakfelldur fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás og hlutdeild í ráni. Losnaði fyrir viku og úrskurðaður í varðhald í gær Sem áður segir á Gabríel Douane að baki langan sakaferil þrátt fyrir ungan aldur. Hann losnaði til að mynda úr fangelsi þann 3. febrúar síðastliðinn eftir að hafa afplánað dóm og var handtekinn strax um nýliðna helgi, grunaður um hnífstunguárás. Í gær var hann úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag vegna meintrar stunguárásar. Þá hefur Anton Mario einnig setið í fangelsi, líkt og kom fram í frétt DV frá því í byrjun janúar um tónlistarsköpun þeirra bræðra í fangelsinu á Hólmsheiði. Má búast við öðrum dómi innan örfárra vikna Þá eru vandræði Gabríels Douane ekki alveg upp talin þar sem málflutningur í máli Héraðssaksóknara á hendur honum og fimm öðrum fór fram þann 26. janúar. Samkvæmt heimildum Vísis var það mál ekki eitt þeirra sem sameinað var málinu sem fjallað er um hér að ofan. Í því eru mennirnir sex ákærðir fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás, húsbrot og eignarspjöll, með því að hafa aðfaranótt laugardags í september árið 2021, í félagi, ruðst í heimildarleysi inn í íbúð í húsi við Holtagerði í Kópavogi og veist þar með ofbeldi að fjórum mönnum, sem þar voru staddir, og slegið og sparkað í höfuð þeirra og víðs vegar um líkama þeirra og veist einnig að þeim með hættulegum vopnum og bareflum, þar á meðal hömrum og hnífum, ásamt því að valda tjóni á húsnæðinu, meðal annars með því að brjóta gler í útidyrahurð, þannig að glerbrot féllu yfir og slösuðu þá sem fyrir innan voru, og skemma innihurð. Allt hafi þetta verið með þeim afleiðingum að einn mannanna hlaut yfirborðsáverka, bólgu og mar á vinstri fótlegg, annar skurðsár á vinstri hönd og skurðsár á höfði sem þurfti að sauma saman með samtals sjö sporum, sá þriðji áverka og mar á hné, opið sár á hársverði og höfuðáverka og sá fjórði opin sár á höfði og opið sár á upphandlegg sem saumuð voru saman með samtals 13 sporum. Sem áður segir fór málflutningur í málinu fram þann 26. janúar og samkvæmt lögum um meðferð sakamála skal kveða upp dóm innan fjögurra vikna frá málflutningi. Ellegar skal flytja mál aftur, nema dómari og aðilar telji það óþarft. Tengdar fréttir Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Gabríel Douane hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudagsins 13. febrúar að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í þágu rannsóknar hennar á líkamsárás í miðborginni á laugardagskvöld. 9. febrúar 2026 16:29 „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð" Maður sem grunaður er um stunguárás um helgina var nýbúinn að afplána dóm fyrir önnur ofbeldisverk og sætir ákæru fyrir fleiri. Formaður Afstöðu gagnrýnir að manninum hafi verið sleppt úr haldi án þess að honum væri veittur stuðningur. 9. febrúar 2026 19:02 